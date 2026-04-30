Rusia mohon mundësinë e një "lufte çmimesh" pas tërheqjes së Emirateve nga OPEC dhe OPEC+

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Zëvendëskryeministri rus Alexander Novak mohoi sot perspektivat e një "lufte çmimesh" ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se do të tërhiqen nga OPEC dhe OPEC+ më gjerë në fillim të kësaj jave, transmeton Anadolu.
"Në situatën aktuale, si mund të ketë një luftë çmimesh kur tregu është në mungesë furnizimi?", u tha Novak mediave ruse në margjinat e Forumit të Investimeve në Kaukaz që po mbahet në qytetin Mineralnye Vody, përfshirë agjencinë e lajmeve Interfax.
Novak deklaroi se industria e naftës është në mes të një krize të thellë, me një sasi të madhe nafte që aktualisht nuk hyn në treg ndërsa kërkesa është dukshëm më e lartë se furnizimi. Ai shtoi se ata aktualisht po shohin një çekuilibër për shkak të vështirësive serioze logjistike dhe situatës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme, të cilat ai argumentoi se të gjitha po ndikojnë negativisht në treg.
Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan të martën se do të largohen nga OPEC dhe OPEC+, duke shënuar një nga përçarjet më të rëndësishme brenda grupit prodhues të naftës në vite. Vendimi vjen në një kohë kur tregjet globale të energjisë përballen me ndërprerje të rënda nga lufta SHBA-Izrael kundër Iranit, duke i çuar çmimet e naftës bruto ndjeshëm më lart dhe duke intensifikuar shqetësimet në lidhje me sigurinë e furnizimit nga Gjiri.
Duke komentuar vendimin, Kremlini e përshkroi këtë veprim si një "vendim sovran" të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe se Rusia shpreson që OPEC+ të ruhet pavarësisht tërheqjes, duke e vlerësuar platformën si një "fushë pune shumë të rëndësishme, veçanërisht të rëndësishme në klimën aktuale, kur tregjet e energjisë janë, për ta thënë butë, në trazira".
Pas tërheqjes së papritur të Emirateve të Bashkuara Arabe, Rusia konfirmoi gjithashtu se nuk po shqyrton largimin nga formati i OPEC+. Novak riafirmoi vërejtjet e Kremlinit, duke thënë se Moska nuk e konsideron një hap të tillë si besimin se "zbut në mënyrë efektive rreziqet e tregut të naftës gjatë një krize, duke na lejuar të ruajmë strategjinë tonë të investimeve, perspektivat e zhvillimit të industrisë dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm midis vendeve".
"Prandaj, ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku. Çdo vend do të flasë për veten", tha Novak duke shtuar se Rusia nuk e ka diskutuar tërheqjen e Emirateve të Bashkuara Arabe me Arabinë Saudite.