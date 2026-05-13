"Rusia-Bota Islame: KazanForum 2026" fillon me theks në rritjen e shpejtë të tregut hallall

Hümeyra Ayaz
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Tregu hallall po rritet me shpejtësi në mbarë botën, me eksportet që kanë shënuar një rritje trefish në vitin 2025 krahasuar me vitin e mëparshëm, deklaroi sot presidenti i Tataristanit, Rustam Minnikhanov, në hapjen e forumit Rusia–Bota Islame: KazanForum 2026 në Tataristan të Rusisë, transmeton Anadolu.
Edicioni i 17-të i forumit ndërkombëtar, në të cilin Anadolu shërben si partner global i komunikimit, po mbahet në Kazan, kryeqytetin e Republikës së Tataristanit në Federatën Ruse, dhe do të vazhdojë deri më 17 maj.
Duke theksuar se koncepti i hallallit nuk kufizohet vetëm te produktet, Minnikhanov tha: “Sot, hallalli përfaqëson një mënyrë gjithëpërfshirëse jetese që pasqyron vlera të thella shpirtërore dhe kulturore dhe bashkon miliona njerëz në mbarë botën”.
Minnikhanov theksoi se në rajon ka më shumë se 150 prodhues të certifikuar hallall dhe se eksportet hallall janë në rritje.
“Vitin e kaluar, vëllimi i eksporteve hallall arriti në 45 milionë dollarë. Kjo përfaqëson një rritje trefish krahasuar me vitin paraprak. Jam i bindur se ky forum do të krijojë mundësi të reja për promovimin e Tataristanit”, tha ai.
Ai shtoi se rreth 100 kompani nga rajone të ndryshme të Rusisë dhe vende të huaja po marrin pjesë në ngjarje dhe falënderoi presidentin rus Vladimir Putin për mbështetjen e tij.
Pas ceremonisë së hapjes, Minnikhanov vizitoi stendat e kompanive turke dhe mori informacione rreth produkteve të tyre.
- Bashkëpunimi dhe zhvillimi i ekonomisë hallall
Zëvendësministri rus i Bujqësisë, Maksim Valerievich Markovich, tha se ekziston bashkëpunim i rëndësishëm tregtar në bujqësi dhe ushqim me vendet islame.
“Kemi potencial të madh për të rritur furnizimin me produkte të tilla. Zgjerimi i bashkëpunimit me komunitetin e biznesit përbën bazën për rritjen e qëndrueshme të eksporteve ushqimore ruse”, tha ai.
Markovich theksoi se panairi është i rëndësishëm për krijimin e kontakteve biznesore dhe nënshkrimin e marrëveshjeve, duke shtuar se ai do të forcojë bashkëpunimin midis kompanive ruse dhe atyre të huaja.
Drejtoresha e Përgjithshme e Qendrës Islame për Zhvillimin e Tregtisë (ICDT), Latifa El Bouabdellaoui, tha se ngjarja është më shumë sesa një panair, duke e përshkruar atë si “një platformë strategjike me potencial për rritje dhe bashkëpunim të përbashkët”.
Sekretari i Përgjithshëm i Dhomës Islame të Tregtisë dhe Zhvillimit, Youssef Hassan Khalawi, theksoi gjithashtu se koncepti i hallallit shkon përtej produkteve, duke vënë në pah rëndësinë e vlerave etike.
“Hallalli nuk është vetëm një produkt; është filozofi. Parimet etike duhet të jenë gjithmonë në qendër të mënyrës sonë të të bërit biznes dhe marrëdhënieve njerëzore”, tha ai.
- “Po përpiqemi të pasqyrojmë shijet turke këtu”
Mehmet Akif, një punonjës i Alaturka Market që operon në Tregun Ndërkombëtar Hallall të Kazanit, tha se Kazani është një nga qytetet e rralla ku fe të ndryshme jetojnë së bashku.
“Myslimanët dhe të krishterët jetojnë këtu në paqe. Rusia gjithashtu mbështet aktivitetet për myslimanët”, tha ai.
Duke theksuar se ngjarja rrit aktivitetin tregtar, Akif tha: “Sytë e botës janë këtu. Ka shumë vizitorë, veçanërisht nga vendet myslimane dhe Afrika”.
Duke theksuar se të gjitha produktet që shesin janë hallall, ai tha: “Ne merremi me mish dhe po përpiqemi të pasqyrojmë shijet turke këtu”.
Akif shtoi gjithashtu se turqit janë veçanërisht aktivë në sektorin e shërbimeve në Kazan, duke thënë: “Ka rreth 50–60 kasapë turq. Restorantet, dyqanet e mishit dhe ëmbëlsirat turke janë shumë të njohura këtu”.