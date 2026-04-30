Rritet inflacioni në Eurozonë për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë

Mücahithan Avcıoğlu
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Inflacioni vjetor i Eurozonës u rrit në 3 për qind në prill, nga 2.6 për qind në mars, ndërsa kostot e energjisë u përshpejtuan ndjeshëm për shkak të luftës së vazhdueshme në Iran, sipas një vlerësimi të publikuar sot nga Eurostat, transmeton Anadolu.
Çmimet e energjisë shënuan normën më të lartë vjetore midis komponentëve kryesorë të inflacionit, duke u rritur me 10.9 për qind në prill nga 5.1 për qind në mars. Në bazë mujore, çmimet e energjisë u rritën me 3 për qind ndërsa çmimet e përgjithshme të konsumit u rritën me rreth 1 për qind.
Shifrat e fundit treguan se shoku i energjisë mbeti nxitësi kryesor i presioneve të ripërtërira të çmimeve në bllokun e monedhës 20-anëtare, pasi konflikti në Lindjen e Mesme vazhdoi të prishte rrjedhat e naftës dhe gazit dhe të mbante kostot e karburantit të larta.
Inflacioni i shërbimeve u ul në 3 për qind në prill nga 3.2 për qind në mars ndërsa çmimet e ushqimit, alkoolit dhe duhanit u rritën me 2.5 për qind nga viti në vit, pak më lart nga 2.4 për qind. Inflacioni i mallrave industriale jo-energjetike gjithashtu u përshpejtua në 0.8 për qind nga 0.5 për qind.
Inflacioni bazë, duke përjashtuar energjinë, ushqimin, alkoolin dhe duhanin u ngadalësua në 2.2 për qind nga 2.3 për qind, duke sugjeruar se rritja e fundit ishte përqendruar kryesisht në energji dhe jo në presione më të gjera mbi çmimet themelore.
Midis vendeve anëtare, Bullgaria regjistroi normën më të lartë vjetore të inflacionit me 6.2 për qind e ndjekur nga Kroacia me 5.4 për qind, Luksemburgu me 5.2 për qind dhe Lituania me 4.9 për qind.
Normat më të ulëta vjetore të inflacionit u panë në Finlandë me 2.3 për qind, Maltë me 2.4 për qind dhe Holandë dhe Francë të dyja me 2.5 për qind.