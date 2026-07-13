Rriten çmimet e naftës ndërsa sulmet SHBA-Iran rrisin frikën për Hormuzin

Mücahithan Avcıoğlu
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Çmimet e naftës së papërpunuar Brent sot u rritën me rreth 5 për qind pasi sulmet e ripërtëritura SHBA-Iran rritën shqetësimet për transportin dhe furnizimin me energji përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Standardi ndërkombëtar u ngjit në rreth 80 dollarë për fuçi pasi të dyja palët kryen sulme të reja me raketa dhe dron gjatë fundjavës. SHBA-ja tha se nisi raundin e katërt të sulmeve kundër Iranit brenda një jave të dielën si hakmarrje për një sulm iranian në një anije kontejnerësh me flamur të Qipros.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se goditi dhjetëra objektiva për të dobësuar aftësinë e Iranit për të kërcënuar anijet tregtare që kalojnë tranzit në rrugën ujore strategjike.
Irani, ndërkohë, deklaroi se Ngushtica e Hormuzit do të qëndronte e mbyllur "deri në një njoftim të mëtejshëm", megjithëse CENTCOM e hodhi poshtë pretendimin.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit tha sot se goditi dy baza ushtarake në Kuvajt, duke pretenduar se janë dëmtuar tanket e karburantit, sistemet e mbrojtjes ajrore "Patriot" dhe pajisjet e radarit.
Teherani tha se sulmoi objektet ushtarake amerikane në disa vende të Gjirit ndërsa shpërthime u raportuan në qytetin port jugor iranian të Bandar Abbasit pak përpara se Komanda Qendrore e SHBA-së të shpallte përfundimin e sulmeve të saj të fundit.
Ushtria iraniane më vonë pretendoi se rrëzoi një dron amerikan mbi Bandar Abbas.
Çmimet e naftës janë rimëkëmbur që nga java e kaluar pasi armiqësitë e ripërtëritura ndryshuan një pjesë të humbjeve të shkaktuara nga një marrëveshje e përkohshme SHBA-Iran që kishte rritur pritshmëritë për një tranzit më të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit dhe rriti furnizimet rajonale të energjisë.
Përshkallëzimi i fundit ka dobësuar shpresat për negociata të rinovuara, me Teheranin që kërkon që Uashingtoni të përmbushë fillimisht angazhimet e mëparshme për transportin përmes ngushticës së Hormuzit dhe eksportet iraniane të naftës.