Rënia e nivelit të ujit në lumin Rhine kërcënon ekonominë gjermane

Bahattin Gönültaş
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Ekonomia e Gjermanisë po përballet me vështirësi serioze të transportit në lumin jetik Rhine për shkak të nxehtësisë ekstreme dhe thatësirës, transmeton Anadolu.
Sipas parashikimeve të publikuara nga Administrata Federale e Ujrave dhe Transportit të Gjermanisë (GDWS), niveli i ujit në matësin e rëndësishëm strategjik Kaub pritet të bjerë në 18 centimetra të premten, më 7 gusht.
Niveli parashikohet të bjerë në 19 centimetra të enjten, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm. Mesatarja më e ulët ditore e regjistruar më parë në matës ishte 25 centimetra në tetor 2018.
Sipas njoftimeve në mediat gjermane, nivelet e ulëta të ujit po kufizojnë kapacitetin e ngarkimit të anijeve të ngarkesave në disa seksione të Rhein. Kompanitë e transportit po vendosin tarifa shtesë mbi tarifat normale të mallrave për të kompensuar kapacitetin e tyre të reduktuar.
Së bashku me tarifat më të larta të mallrave, nevoja për të ndarë ngarkesat e destinuara për një anije të vetme midis disa anijeve po rrit më tej kostot e logjistikës për klientët me shumicë.
Situata po i shtyn tregtarët me shumicë të reduktojnë blerjet për të shmangur shpenzimet shtesë, duke sjellë probleme në furnizim.
- Thatësira paraqet rreziqe për transportin e lëndës së parë
Thatësira që prek lumin Rhein, një arterie kryesore për transportimin e lëndëve të para kritike si gruri, mineralet, xehet, qymyri dhe produktet e naftës, kërcënon drejtpërdrejt industrinë gjermane.
Analistët thanë se nivelet e ulëta të ujit në Rhine dhe disa lumenj të tjerë tashmë po pengonin rëndë transportin e mallrave, duke vënë në dukje se anijet lumore mund të operojnë vetëm me një pjesë të kapacitetit të tyre normal gjatë thatësirave.
Ata thanë se kjo po shkaktonte pengesa në treg, duke rritur kostot e transportit dhe duke zgjatur kohën e dorëzimit. Zinxhirët e furnizimit në sektorë kyç si kimikatet, çeliku dhe nafta po preken negativisht, me pasoja potencialisht të rënda për të gjithë ekonominë gjermane, shtuan ata.
Ekonomistët paralajmëruan se një thatësirë e zgjatur do të sillte një barrë shtesë për ekonominë gjermane, e cila tashmë po kalon një periudhë të vështirë. Sipas Institutit të Kielit për Ekonominë Botërore (IfW), efektet makroekonomike të ndërprerjeve të logjistikës mund të zvogëlojnë produktin e brendshëm bruto me 0.1 për qind dhe 0.2 për qind në tremujorin e tretë.
E vendosur pranë Loreley në shtetin e Rheinland-Pfalz, kalimi Kaub është jashtëzakonisht i rëndësishëm për transportin e brendshëm. Niveli i ujit atje duhet të jetë së paku 1.5 metra që anijet e ngarkesave të funksionojnë me kapacitet të plotë.