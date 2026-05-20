Putin dhe Xi nënshkruajnë deklaratën mbi botën shumëpolare në Samitin e Pekinit

Elena Teslova
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Rusia dhe Kina nënshkruan sot një deklaratë mbi krijimin e një bote shumëpolare dhe një "lloji të ri" të marrëdhënieve ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Pas bisedimeve dypalëshe në Pekin, presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kinez Xi Jinping morën pjesë në një ceremoni për të nënshkruar marrëveshje që synojnë thellimin e bashkëpunimit dypalësh.
Putin dhe Xi hapën ceremoninë duke nënshkruar një deklaratë të përbashkët mbi forcimin e mëtejshëm të koordinimit strategjik gjithëpërfshirës dhe thellimin e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor midis Rusisë dhe Kinës.
Ceremonia gjithashtu paraqiti praktikën e pazakontë të katër zyrtarëve që nënshkruanin dy dokumente njëkohësisht, me sa duket për të kursyer kohë pasi u finalizuan marrëveshje të shumta.
Eventi përfundoi me nënshkrimin e deklaratës mbi botën shumëpolare nga Putin dhe Xi.
Përpara vizitës së Putinit në Kinë, ndihmësi presidencial Yury Ushakov e përshkroi deklaratën si një dokument politik prej 47 faqesh që përshkruan drejtimet kryesore për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe, një vizion të përbashkët për çështjet kryesore globale dhe formatet kryesore për bashkëpunim në çështjet ndërkombëtare.