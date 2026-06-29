Presidenti kinez Xi pret homologun bjellorus Lukashenko në Pekin

Amir Latif Arain
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Presidenti i Kinës, Xi Jinping priti sot homologun e tij bjellorus Alexander Lukashenko në Pekin, njoftuan mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Xi priti Lukashenkon në bujtinë shtetërore "Diaoyutai", raportoi transmetuesi CGTN, pa dhënë menjëherë detaje të mëtejshme.
Vizita e Lukashenkos në Kinë vjen pasi ai zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar në rezidencën e këtij të fundit në Valdai në Rusinë veriperëndimore.
Ky është udhëtimi i dytë i Lukashenkos në Pekin që nga shtatori i kaluar, kur ai mori pjesë në një paradë ushtarake kineze si dhe në Samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në qytetin verior të Tianjin.
Kina dhe Bjellorusia ndajnë "partneritet gjithëpërfshirës strategjik për të gjitha kushtet" dhe vëllimi i tregtisë dypalëshe arriti në 8.86 miliardë dollarë vitin e kaluar.