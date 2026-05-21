Pekini paralajmëron kundërmasa nëse BE-ja vendos kufizime ndaj kompanive kineze

Islam Uddin
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Kina paralajmëroi sot se do të ndërmarrë kundërmasa nëse Bashkimi Evropian ecën përpara me atë që Pekini e përshkroi si kufizime diskriminuese që synojnë kompanitë dhe produktet kineze, raportoi transmetuesi shtetëror CGTN, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media, zëdhënësi i Ministrisë Kineze të Tregtisë, He Yadong iu përgjigj raportimeve se Komisioni Evropian po shqyrton mjete të reja tregtare për të adresuar shqetësimet mbi "kapacitetin e tepërt" industrial kinez.
"Nëse i etiketojmë tepricat tregtare si 'kapacitet të tepërt', atëherë a duhet që eksportet e automobilave, farmaceutikës, verës dhe kozmetikës të BE-së të etiketohen si 'kapacitet i tepërt'?", tha ai.
Zëdhënësi akuzoi BE-në për aplikimin e standardeve të dyfishta dhe i kërkoi Brukselit të kthehet në dialog dhe konsultim për të zgjidhur mosmarrëveshjet tregtare.
"Ne i bëjmë thirrje palës së BE-së të kthehet në rrugën e duhur të dialogut dhe konsultimit dhe të bëjë gjëra që janë vërtet të dobishme për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare Kinë-BE", tha ai.
Tensionet midis Kinës dhe BE-së janë intensifikuar në muajt e fundit për shkak të subvencioneve, konkurrencës industriale dhe aksesit në zinxhirët kritikë të furnizimit.
Tregtia dypalëshe Kinë-BE arriti në 860 miliardë dollarë në vitin 2025, me të dyja palët që mbeten partnerët e dytë më të mëdhenj tregtarë të njëra-tjetrës, sipas mediave shtetërore kineze.