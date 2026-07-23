Partneriteti i dialogut i Turqisë me ASEAN-in pritet të hapë mundësi tregtare në Azinë Juglindore

Mert Davut
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Turqia pritet të zgjerojë bashkëpunimin me Shoqatën e Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në tregti, marrëdhënie ekonomike, industrinë e mbrojtjes dhe energji, pasi u bë partner dialogu i bllokut rajonal.
Sipas informacioneve të mbledhura nga Anadolu, Turqisë iu dha statusi i Partnerit të Dialogut në Takimin e 59-të të Ministrave të Jashtëm të ASEAN-it në kryeqytetin e Filipineve, Manila.
Ky veprim, i konsideruar politikisht dhe diplomatikisht i rëndësishëm, pritet të shënojë një kapitull të ri në marrëdhëniet e Turqisë me rajonin, i cili ka një popullsi prej gati 700 milionë banorësh dhe ekonomi me vlerë më shumë se 4 trilionë dollarë.
ASEAN-i përfshin 11 shtete anëtare: Indonezia, Filipinet, Malajzia, Singapori, Tajlanda, Vietnami, Brunei, Laosi, Mianmari, Kamboxhia dhe Timori Lindor.
Eksportet e Turqisë në shtetet anëtare të ASEAN-it u rritën me 17.1 për qind nga 2.4 miliardë dollarë në vitin 2021 në 2.8 miliardë dollarë në vitin 2025. Eksportet në bllok arritën në total 1.2 miliardë dollarë në pesë muajt e parë të këtij viti.
Importet nga vendet e ASEAN-it u rritën me 50.7 për qind gjatë së njëjtës periudhë, duke u rritur nga 8.8 miliardë dollarë në 13.3 miliardë dollarë. Importet arritën afërsisht në 6 miliardë dollarë në periudhën janar-maj të këtij viti.
Si rezultat, vëllimi i përgjithshëm tregtar i Turqisë me rajonin arriti në 16.1 miliardë dollarë në vitin 2025.