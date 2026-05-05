Norvegjia ofron zona eksplorimi për naftë dhe gaz më afër bregdetit se 'kurrë më parë' mes çmimeve të larta të energjisë

Melike Pala
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Qeveria norvegjeze njoftoi zona të reja eksplorimi në det të hapur si pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar më tej sektorin e naftës në vend për shkak të çmimeve të larta të energjisë pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit mes tensioneve në rritje që përfshijnë SHBA-në, Izraelin dhe Iranin, transmeton Anadolu.
Kryeministri Jonas Gahr Store ka thënë se autoritetet po ofrojnë 70 blloqe të reja për eksplorim sipas raundit vjetor të licencimit të Ndarjes në Zonat e Paracaktuara (APA), duke e përshkruar këtë veprim si pjesë të përpjekjeve për të zhvilluar më tej sektorin e naftës në vend, raportoi transmetuesi NRK.
Blloqet janë të shpërndara në tre rajone: 38 në Detin Barents, 10 në Detin Norvegjez dhe 22 në Detin e Veriut.
Skema APA është një cikël i caktuar vjetor që u lejon kompanive të aplikojnë për të drejta eksplorimi në zona që janë tashmë të hapura dhe konsiderohen të eksploruara mirë nga autoritetet.
Disa nga blloqet e propozuara rishtazi janë të vendosura më afër bregdetit sesa në raundet e mëparshme, duke shënuar një zgjerim të paparë të aktivitetit të eksplorimit në zonat pranë bregdetit sipas sistemit APA.
Njoftimi vjen në një kohë të çmimeve të larta të energjisë në tregjet globale, me Norvegjinë që mbetet një furnizuese kryesore e naftës dhe gazit për Evropën.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump për një kohë të pacaktuar.
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm këtë vit, ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme dhe mbyllja efektive e Ngushticës së Hormuzit ndërprenë rrjedhat e naftës së papërpunuar, karburantit dhe LNG-së, duke i detyruar tregtarët të çmojnë rreziqet e vazhdueshme të furnizimit dhe transportit.
Ngushtica e Hormuzit lidh Gjirin Persik me Detin Arabik dhe është një korridor kritik për eksportet e energjisë nga prodhuesit kryesorë, përfshirë Arabinë Saudite, Irakun, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Katarin dhe Iranin.