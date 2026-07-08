Mücahithan Avcıoğlu
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Nafta e papërpunuar Brent u rrit më tej të mërkurën pasi ushtria amerikane kreu sulme të reja ajrore në Iran dhe revokoi një heqje dorë që i kishte lejuar Teheranit të shesë naftë të papërpunuar në tregjet globale, transmeton Anadolu.
Standardi ndërkombëtar u rrit me më shumë se 3,3 për qind në 76,6 dollarë për fuçi.
Brent është rritur me më shumë se 6 për qind deri më tani këtë javë pasi tensionet e përtërira rreth Ngushticës së Hormuzit ringjallën shqetësimet mbi ndërprerjet e mundshme në furnizimet globale të energjisë.
Departamenti amerikan i Thesarit tha të martën se Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) hoqi Licencën e Përgjithshme X të lidhur me Iranin, e cila kishte autorizuar prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e naftës iraniane sipas marrëveshjes së përkohshme të Washingtonit me Teheranin.
Masa erdhi pas një sërë sulmesh të fundit mbi anijet që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit, duke përfshirë një transportues LNG të Katarit dhe një cisternë nafte saudite, duke ngritur frikën se pronarët e anijeve dhe prodhuesit rajonalë mund të shmangin rrugën jetike ujore.
Një zyrtar amerikan i tha CNBC se veprimet e Iranit në ngushticë ishin "krejtësisht të papranueshme" për Washingtonin dhe do të përballeshin me pasoja.