Ministri turk i tranportit: Më shumë se 2 milionë anije kanë kaluar nëpër ngushticat e Turqisë gjatë 20 viteve

Yunus Türk
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Ngushticat turke janë ndër pikat më të rëndësishme të kalimit për tregtinë globale dhe sigurinë e furnizimit me energji, ndërsa më shumë se 2 milionë anije kanë kaluar përmes tyre gjatë 20 viteve të fundit, tha ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, raporton Anadolu.
Duke folur në hapjen e Samitit të Pestë Detar të Turqisë në Stamboll, Uraloglu tha se transporti detar mbetet shtylla kryesore e tregtisë globale, duke transportuar 88 për qind të mallrave në botë, ndërsa 85 për qind e tregtisë së jashtme të Turqisë sipas tonazhit kryhet përmes detit.
"Ky realitet global nënvizon gjithashtu se sa i rëndësishëm është vizioni detar i vendit tonë dhe përkushtimi ynë i fuqishëm ndaj Atdheut Blu", tha Uraloglu.
Duke shënuar 100-vjetorin e Ligjit të Kabotazhit të Turqisë, Uraloglu tha se vendi është i vendosur ta ndërthurë trashëgiminë e tij të pasur detare me një vizion të orientuar drejt së ardhmes.
"Si Turqi, në 100-vjetorin e Ligjit të Kabotazhit, jemi të vendosur të zëmë vendin tonë në krye të kësaj gare duke bashkuar trashëgiminë tonë të lashtë detare me vizionin e së ardhmes. Ne do ta bashkojmë shekullin e dytë të Kabotazhit me Shekullin e Turqisë", tha ai.
Uraloglu theksoi se pozita e Turqisë në kryqëzimin e kontinenteve, qytetërimeve dhe rrugëve historike tregtare e ka bërë atë një aktor qendror në zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit dhe korridoret e transportit.
"Turqia është bërë një hallkë e pazëvendësueshme si në korridorin Veri-Jug, ashtu edhe në atë Lindje-Perëndim", tha ai, duke shtuar se pozita gjeostrategjike e vendit dëshmon se "asnjë korridor nuk mund të imagjinohet pa Turqinë".
Uraloglu tha se ndërprerjet e fundit për shkak të mbylljes së Ngushticës së Hormuzit treguan se sa të cenueshme mund të jenë sistemet globale të transportit dhe se si një pikë e vetme strategjike detare mund të ndikojë në furnizimin botëror me energji dhe në zinxhirët e furnizimit.
"Një ndërprerje në këtë rrugë ujore strategjike, përmes së cilës kalon pothuajse 20 për qind e tregtisë globale të naftës, krijon ndikim të gjerë - nga siguria energjetike deri te kostot logjistike", tha ai. "Në këtë pikë, ne duhet të menaxhojmë jo vetëm krizat, por edhe rreziqet", shtoi Uraloglu.
Uraloglu tha se Turqia synon ta zhvillojë Korridorin e Mesëm në një rrugë tregtare me kapacitet të lartë dhe konkurruese, që lidh Azinë me Evropën.
Ai gjithashtu veçoi Projektin e Rrugës së Zhvillimit, i cili synon të lidhë Gjirin Persik me Evropën përmes Turqisë, duke shtuar se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar së fundmi me Arabinë Saudite për ringjalljen e Hekurudhës së re dhe moderne të Hixhazit do të shtojë një hallkë tjetër të rëndësishme në këtë rrjet më të gjerë logjistik.
"Me këtë projekt, ne planifikojmë të ofrojmë një rrugë alternative tregtare ndaj Ngushticës së Hormuzit", tha Uraloglu, duke shtuar: "Kështu do të krijohet një mundësi e re për transportin e mallrave nga rajoni i Gjirit drejt Evropës dhe flukset tregtare do të preken më pak nga krizat e mundshme".
Uraloglu tha se pozita gjeografike e Turqisë, infrastruktura e saj logjistike dhe roli qendror në korridoret energjetike dhe ruajtjen e stabilitetit e bëjnë atë të pazëvendësueshme jo vetëm për rajonin, por edhe për sigurinë globale.
Ai tha se vendet që ndërtojnë flota të fuqishme, porte moderne dhe sisteme të gjelbra e inteligjente logjistike do të formësojnë botën e së nesërmes.
Duke folur për kapacitetin detar të Turqisë, Uraloglu tha se flota tregtare në pronësi turke ka arritur në 2.234 anije dhe 51,8 milionë tonë peshë mbajtëse më 1 janar, duke e renditur atë ndër flotat më të mëdha në botë.
Ai shtoi se pesë porte turke - Ambarli, Kocaeli, Tekirdag, Mersin dhe Aliaga - renditen ndër 100 portet më të ngarkuara në botë.
Turqia ka gjithashtu 85 kantierë aktivë detarë dhe renditet e shtata në botë për porositë e anijeve dhe e dhjeta për tonazh. Ajo është e dyta në botë për prodhimin e megajahtëve, e treta globalisht për riciklimin e anijeve dhe e para në Evropë në këtë fushë, tha ai.
Uraloglu shtoi se Turqia ka nënshkruar 65 marrëveshje detare me 51 vende. Një marrëveshje e nënshkruar vitin e kaluar me Panamanë e rriti në 42 numrin e vendeve që njohin certifikatat turke të kompetencës për detarët.