Ministri gjerman i financave: “Lufta e papërgjegjshme” e Trumpit ndaj Iranit po dëmton ekonominë

Ayhan Şimşek
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Zv/kancelari dhe ministri i Financave i Gjermanisë, Lars Klingbeil, ka fajësuar presidentin amerikan, Donald Trump, për një “luftë të papërgjegjshme” kundër Iranit, duke theksuar se konflikti dhe rritja e çmimeve të energjisë po rëndojnë ekonominë dhe financat publike të vendit, transmeton Anadolu.
“Lufta në Iran, e cila u shkaktua nga Donald Trump, kjo luftë e papërgjegjshme dhe goditja e çmimeve të energjisë që pasoi, po ngadalëson momentumin tonë pozitiv ekonomik”, tha Klingbeil për gazetarët në Berlin.
Politikani socialdemokrat tha se konflikti me Iranin, së bashku me luftën e Rusisë në Ukrainë dhe mosmarrëveshjet tregtare, pritet të ulin të ardhurat tatimore të Gjermanisë në vitet e ardhshme.
Ai tha se të ardhurat e parashikuara për vitin 2027 janë rreth 10.1 miliardë euro më të ulëta se parashikimi i tetorit.
Sipas vlerësimit më të fundit të të ardhurave tatimore, qeveria federale, shtetet federale dhe komunat pritet të mbledhin gjithsej 87.5 miliardë euro më pak se sa ishte parashikuar më parë gjatë pesë viteve të ardhshme.
Klingbeil tha se perspektiva mbetet e paqartë për shkak të “pasigurive të mëdha” dhe do të kërkojë menaxhim të vazhdueshëm të krizave. Ai shtoi se Gjermania duhet të bëhet më rezistente dhe më pak e varur nga goditjet e jashtme.
“Prandaj po përqendrojmë reformat dhe investimet për ta bërë Gjermaninë më të fortë”, tha ai.