Ministri Bolat: Kompanitë turke të ndërtimit kanë realizuar projekte prej 2 miliardë dollarësh në Maqedoninë e Veriut

Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, deklaroi se "Kompanitë turke kontraktuese të ndërtimit kanë ndërmarrë projekte me një vlerë totale prej afërsisht 2 miliardë dollarësh në Maqedoninë e Veriut dhe kanë përfunduar me sukses rreth 45 projekte për të kontribuar në infrastrukturën dhe superstrukturën e ekonomisë së vendit", transmeton Anadolu.
Në Forumin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut, organizuar nga Bordi i Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK) në Stamboll, morën pjesë Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Çështjeve Evropiane i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Timcho Mucunski, dhe Presidenti i DEIK, Nail Olpak.
Ministri Bolat tha se Turqia dhe Maqedonia e Veriut kanë lidhje historike shekullore, afërsi kulturore, besim të ndërsjellë dhe marrëdhënie të forta midis popujve.
Bolat deklaroi se këto lidhje të thella kanë mundësuar krijimin e një partneriteti gjithëpërfshirës që shtrihet përtej politikës dhe diplomacisë, duke përfshirë fusha të tilla si tregtia, investimet, turizmi, ndërtimi, arsimi dhe industria. Ai vuri në dukje se Turqia dhe Maqedonia e Veriut nënshkruan një marrëveshje të tregtisë së lirë afërsisht 25 vjet më parë me qëllimin për të zhvilluar marrëdhënie dypalëshe ekonomike dhe tregtare.
"Kjo marrëveshje ka qenë jashtëzakonisht efektive në rritjen e vëllimit tonë vjetor të tregtisë dypalëshe nga afërsisht 100 milionë dollarë në afërsisht 1 miliard dollarë vitin e kaluar, duke e rritur kështu vëllimin tonë të tregtisë pothuajse dhjetëfish", deklaroi Bolat.
Ai theksoi se kompanitë turke të ndërtimit kanë ndërmarrë projekte në Maqedoninë e Veriut me një vlerë totale prej afërsisht 2 miliardë dollarësh, duke përfunduar me sukses 45 projekte për të kontribuar në infrastrukturën dhe superstrukturën e vendit. Bolat tregoi gjithashtu se frekuenca e fluturimeve midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut është mjaft e lartë, dhe trafiku i dendur i fluturimeve midis Turkish Airlines dhe linjave ajrore maqedonase tregon këto lidhje të forta.
Ai theksoi se marrëdhëniet e forta ekonomike dhe sociale kanë kontribuar ndjeshëm në rritjen e investimeve turke në Maqedoninë e Veriut.
"Rreth 4.000 kompani turke, që operojnë tërësisht me kapital turk ose në partneritet me sipërmarrës turq dhe nga Maqedonia e Veriut, kontribuojnë në ekonominë e Maqedonisë së Veriut në sektorët e shërbimeve, bankave, turizmit, industrisë dhe minierave. Për më tepër, mijëra qytetarë të Maqedonisë së Veriut janë të punësuar në biznese në pronësi të investitorëve turq. Në sektorin bankar, Halkbank, një nga institucionet e forta të Turqisë, mban një pozicion të rëndësishëm në Maqedoninë e Veriut me 49 degë dhe afërsisht 800 punonjës të Maqedonisë së Veriut", tha Bolat.
- "Maqedonia e Veriut do të përfitojë nga një program shumë i rëndësishëm në kuadër të Planit të Rritjes së BE-së"
Ministri Bolat njoftoi gjithashtu se Maqedonia e Veriut do të përfitojë nga një program shumë i rëndësishëm në kuadër të Planit të Rritjes së BE-së të përgatitur për Ballkanin Perëndimor.
Bolat deklaroi se afërsisht 750 milionë euro do t'i ndahen vendit për projekte zhvillimi dhe infrastrukture, dhe se kompanitë kontraktuese turke, duke u mbështetur në investimet e tyre të suksesshme dhe praktikat e ndërtimit në të kaluarën, sipas tij, do të jenë shumë të kënaqura të kontribuojnë duke marrë përsipër disa nga këto projekte.
Duke kujtuar se Turqia renditet e shtata midis partnerëve të tregtisë së jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bolat shprehu shpresën e tij se Turqia do të ngrihet në nivele më të larta në këtë renditje.
"Ka mundësi të konsiderueshme për të zgjeruar Marrëveshjen tonë të Tregtisë së Lirë për të përfshirë fusha të reja si tregtia elektronike dhe sektori i shërbimeve, dhe për të rritur marrëveshjet preferenciale tregtare për produktet bujqësore midis dy vendeve. Nëse ndajmë disa tregues lidhur me ekonominë turke; ekonomia turke është rritur pa ndërprerje për 22 tremujorët e fundit. Në fund të vitit të kaluar, produkti ynë i brendshëm bruto tejkaloi 1,6 trilion dollarë, dhe të ardhurat tona për frymë arritën në 18.000 dollarë. Turqia është ekonomia e 11-të më e madhe në botë sipas paritetit të fuqisë blerëse. Vëllimi vjetor i tregtisë së jashtme në mallra tejkaloi 396 miliardë dollarë. Tregtia jonë e shërbimeve arriti afërsisht 180 miliardë dollarë", tha Bolat.