Mercedes-Benz i bashkohet mbrojtjes së Evropës me marrëveshjen për sisteme anti-dronë

Mücahithan Avcıoğlu
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Gjiganti gjerman i automjeteve Mercedes-Benz ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi (MoU) me startupin gjerman të mbrojtjes së dronëve Tytan Technologies për të zhvilluar sisteme anti-dronë të bazuara në automjete, duke u bërë prodhuesi më i fundit evropian i automjeteve që i afrohet industrisë së mbrojtjes ndërsa rajoni rrit shpenzimet ushtarake, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua sot në margjinat e ILA 2026, Ekspozita Ndërkombëtare e Hapësirës Ajrore në Berlin. Sipas bashkëpunimit të planifikuar, Mercedes-Benz do të sigurojë automjete për mbrojtjen ajrore të lëvizshme dhe platformat e misionit të dizajnuara për të luftuar dronët e vegjël dhe për të mbrojtur njerëzit dhe infrastrukturën kritike.
Sistemi, i quajtur "Drone Defender", pritet të përdorë automjete të modifikuara Mercedes-Benz G-Class dhe furgona "Sprinter" si platforma të lëvizshme për sistemet e mbrojtjes dhe vendosjes së dronëve. G-Class mund të shërbejë si platformë për mbrojtjen me dron të bazuar në automjete dhe operacionet e misionit ndërsa "Sprinter" i përshtatur mund të përdoret si bazë për një transportues dron të lëvizshëm.
Kompanitë nuk zbuluan një plan kohor për projektin apo shkallën e investimit të mundshëm. Lëvizja vjen pasi vendet evropiane kërkojnë të forcojnë prodhimin vendas të mbrojtjes pas luftës së Rusisë në Ukrainë, e cila ka rritur kërkesën për sistemet e mbrojtjes ajrore, dron dhe kundër-drone.
Lufta me dron është bërë një tipar qendror i konflikteve moderne, duke nxitur qeveritë dhe kompanitë e mbrojtjes të përshpejtojnë zhvillimin e sistemeve të afta për zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e mjeteve ajrore pa pilot. Mercedes-Benz nuk është i vetmi prodhues evropian i makinave që eksploron bashkëpunimin në lidhje me mbrojtjen.
Renault ka njoftuar projekte të lidhura me dronët për përdorim ushtarak dhe civil ndërsa Volkswagen thuhet se ka eksploruar bashkëpunimin me kompanitë e mbrojtjes në komponentët e mbrojtjes raketore. Industria evropiane e automjeteve ka qenë nën presionin e kërkesës më të dobët të automjeteve, adoptimit më të ngadaltë se sa pritej të automjeteve elektrike, konkurrencës nga prodhuesit kinezë dhe kostove më të larta të financimit.
Partneritetet e lidhura me mbrojtjen shihen gjithnjë e më shumë si një mënyrë potenciale për kompanitë industriale për të përdorur kapacitetin ekzistues të prodhimit, ekspertizën inxhinierike dhe zinxhirët e furnizimit në një sektor ku kërkesa po zgjerohet me shpejtësi.
Drejtori ekzekutiv i Mercedes-Benz, Ola Kallenius ka thënë më parë se kompania do të ishte e hapur për të luajtur rol në forcimin e aftësive mbrojtëse të Evropës nëse një aktivitet i tillë do të kishte kuptim ekonomik.