Mbi 40 mijë anije kaluan në gjysmën e parë të vitit në Ngushticat Turke, pavarësisht tensioneve në Detin e Zi

Mertkan Oruç
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ngushticat e Turqisë, Stamboll dhe Çanakkala, pritën një total prej 40.218 anijesh në gjysmën e parë të vitit, pavarësisht një rritjeje të sulmeve në Detin e Zi gjatë luftës Rusi-Ukrainë, njoftoi Drejtoria e Përgjithshme të Çështjeve Detare, raporton Anadolu.
Ngushticat turke ruajtën rëndësinë e tyre strategjike gjatë gjysmës së parë të vitit ndërsa konflikti SHBA-Izrael-Iran ndërpreu trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit dhe solli transformim të madh në sistemin global të tregtisë.
Rreth 40.218 anije kaluan nëpër ngushticat e Stambollit dhe Çanakkalasë në gjashtë muajt e parë të vitit, pavarësisht sulmeve të intensifikuara me dronë nga Rusia dhe Ukraina në Detin e Zi. Ngushtica e Stambollit trajtoi 19.277 anije në gjysmën e parë ndërsa 20.941 anije kaluan nëpër Ngushticën e Çanakkalasë.
Rreth 13.127 nga anijet që kaluan nëpër dy ngushticat ishin anije mallrash të përgjithshme ndërsa 7.777 transportues të mallrave të mëdha dhe 5.188 ishin anije kontejnerësh. Rreth 604 nga anijet transportonin kafshë në bord ndërsa 258 transportonin automjete dhe 87 transportues çimentoje kaluan nëpër ngushticë.
Një total prej 767.5 milionë tonë metrikë bruto të transportit detar kaluan nëpër ngushticat në gjysmën e parë, nga të cilat 301.5 milionë tonë metrikë bruto kaluan nëpër Ngushticën e Stambollit ndërsa 466 milionë tonët metrikë bruto kaluan nëpër Ngushticën e Çanakkalasë.
Të dhënat tregojnë se numri i përgjithshëm i anijeve që përdorën shërbime pilotimi nëpër dy ngushticat arriti në 24.260. Në gjysmën e parë të vitit të kaluar, 40.988 anije kaluan nëpër ngushticat turke, nga të cilat 19.381 kaluan nëpër Ngushticën e Stambollit dhe 21.607 kaluan nëpër Ngushticën e Çanakkalasë.