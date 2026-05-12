Lufta e Iranit rrit inflacionin në Gjermani në nivelin më të lartë që nga janari 2024

Oliver Towfigh Nia
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Norma e inflacionit në Gjermani u rrit në 2.9 për qind në prill 2026, niveli më i lartë që nga janari 2024, njoftoi sot Zyra Federale e Statistikave (Destatis), transmeton Anadolu.
Rritja e çmimeve të përgjithshme të konsumit u intensifikua pasi inflacioni qëndroi në 2.7 për qind në mars 2026 dhe 1.9 për qind në shkurt.
"Inflacioni i përgjithshëm u rrit për të dytin muaj radhazi si rezultat i një rritjeje tjetër të çmimeve të energjisë që ishte për shkak të luftës në Iran. Konsumatorët po e ndiejnë veçanërisht presionin e vazhdueshëm të çmimeve në lidhje me karburantet motorike", tha Ruth Brand, presidente e Zyrës Federale të Statistikave.
Krahasuar me marsin 2026, çmimet e konsumit u rritën me 0.6 për qind në prill. Çmimet për energjinë dhe karburantin familjar në prill ishin 10.1 për qind më të larta se në të njëjtin muaj një vit më parë.
Ministria e Ekonomisë së Gjermanisë muajin e kaluar uli parashikimet e saj të rritjes për vitet 2026 dhe 2027 ndërsa rriti parashikimet e inflacionit, duke përmendur ndikimin e kostove më të larta të energjisë dhe kërkesës më të dobët të jashtme.
Kancelari gjerman Friedrich Merz paralajmëroi më 13 prill se lufta e vazhdueshme me Iranin do të shkaktojë dëme afatgjata në ekonominë globale, me Gjermaninë që përgatitet për një tendosje të zgjatur ekonomike.
"Ne do t'i ndiejmë pasojat e kësaj lufte për një kohë të gjatë, edhe pasi të mbarojë", tha Merz gjatë një konference për mediat në Berlin.
Vitin e kaluar, Gjermania miratoi fond infrastrukturor prej 500 miliardë eurosh që synonte nxitjen e investimeve dhe mbështetjen e rritjes pas një periudhe të zgjatur dobësie ekonomike.