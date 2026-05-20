Lobingu i biznesit në Itali paralajmëron përkeqësim të perspektivës ekonomike

İlayda Çakırtekin
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Lobingu kryesor i biznesit në Itali "Confindustria" paralajmëroi se perspektiva ekonomike vazhdon të përkeqësohet mes tensioneve në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
"Perspektiva vazhdon të përkeqësohet. Çmimet e naftës mbeten shumë të larta sepse armëpushimi në Lindjen e Mesme nuk ka çuar në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit", paralajmëroi "Confindustria" në një raport.
Ajo theksoi se ndikimi i goditjes së zgjatur po përhapet nëpër ekonomi.
"Inflacioni po rritet në Itali, besimi i familjeve po bie më tej, besimi i bizneseve gjithashtu po bie ndërsa kanali i kredisë rrezikon të bllokohet", shtoi "Confindustria".
Ajo më tej theksoi se konsumi dhe shërbimet janë në rrezik ngadalësimi, duke nënvizuar se investimet në kuadër të Planit Kombëtar të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës së Italisë mbeten e vetmja shtysë e prodhimit industrial.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë marrëveshje të qëndrueshme.