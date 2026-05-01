Kryeministri i Singaporit: Kriza globale do të vazhdojë edhe pas rihapjes së Ngushticës së Hormuzit

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kriza globale e energjisë dhe zinxhirit të furnizimit do të vazhdojë shumë përtej rihapjes së Ngushticës së Hormuzit, paralajmëroi të premten kryeministri i Singaporit, duke thënë se tregjet mund të duhen muaj për t'u stabilizuar edhe pas lehtësimit të tensioneve, transmeton Anadolu.
Duke folur në një tubim të 1 Majit, ku morën pjesë më shumë se 1.600 udhëheqës sindikatash dhe partnerë trepalësh, Lawrence Wong, tha se përçarja e vazhdueshme, e lidhur me mbylljen e ngushticës dhe tensionet më të gjera gjeopolitike që përfshijnë Iranin dhe SHBA-në, ka krijuar një nga goditjet më të rënda të jashtme që Singapori është përballur vitet e fundit, thuhet në një deklaratë nga zyra e tij.
"Këtu në Azi, ne jemi veçanërisht të prekur për shkak të varësisë sonë të lartë nga energjia dhe furnizimet e tjera kritike nga Gjiri. Disa vende në rajonin tonë tashmë po përballen me mungesa të karburantit," tha Wong.
Ai paralajmëroi se edhe nëse rruga ujore rihapet, një kthim në kushtet normale nuk do të jetë i menjëhershëm për shkak të infrastrukturës së dëmtuar të energjisë, rreziqeve të lundrimit, siç janë minat e papastruara dhe nevojës për të rivendosur besimin në rrugët e sigurta të transportit detar.
Ai paralajmëroi se familjet dhe bizneset duhet të përgatiten për një periudhë më të vështirë përpara, me presione që ka të ngjarë të intensifikohen.
"Prandaj, ne duhet të përgatitemi - dhe të jemi të përgatitur për një periudhë më të vështirë që na pret. Dhe dua të jem i hapur me të gjithë ju, në mënyrë që të jemi të përgatitur mendërisht", tha ai.
Ngushtësia e Hormuzit ka mbetur e mbyllur ose e bllokuar për më shumë se dy muaj mes tensioneve rajonale në rritje, duke shkaktuar mungesa të karburantit dhe kufizime në furnizim në të gjithë Azinë.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u njoftua më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa vendosur një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.