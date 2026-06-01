Kryeministri armen e quan referendumin mbi anëtarësimin e Jerevanit në BE "të paarsyeshëm"

Burç Eruygur
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Kryeministri armen, Nikol Pashinyan të hënën e përcaktoi çështjen e mbajtjes së një referendumi mbi tërheqjen e mundshme të vendit të tij nga Bashkimi Ekonomik Euroaziatik (EAEU) dhe anëtarësimin e mëvonshëm në BE si "të paarsyeshme", transmeton Anadolu.
Duke cituar vërejtjet në një video të postuar në mediat sociale, agjencia shtetërore armene e lajmeve Armenpress raportoi se Pashinyan tha se Jerevani është dhe do të vazhdojë të punojë brenda EAEU-së deri në pikën kur bërja e një zgjedhjeje midis tij dhe BE-së "të bëhet e pashmangshme".
"Natyrisht, ky vendim duhet të merret nga populli i Republikës së Armenisë përmes një referendumi", tha ai, duke argumentuar se aktualisht nuk ka baza për mbajtjen e një votimi të tillë pasi integrimi evropian nuk është ende në një fazë ku mund të paraqitet një zgjedhje e qartë.
Pashinyan tha se mbajtja e çdo referendumi mbi këtë temë do të ishte "e paarsyeshme" derisa Armenia të ketë aplikuar zyrtarisht për anëtarësim në BE ose të jetë afër marrjes së statusit të kandidatit.
"Sot, kjo zgjedhje është teorike, dhe vënia e një zgjedhjeje teorike në një referendum, sigurisht, nuk është as shumë e arsyeshme dhe as e justifikuar", shtoi kryeministri armen.
“Prandaj, ne do të vazhdojmë të punojmë me qetësi dhe qëndrueshmëri, pa mosmarrëveshje, brenda Bashkimit Ekonomik Euroaziatik, dhe jam i bindur se ende kemi potencial në këtë drejtim, të cilin do ta përdorim në të ardhmen e afërt".
Komentet e Pashinyan vijnë ndërsa udhëheqësit e anëtarëve të EAEU shprehën nevojën për një referendum "sa më shpejt të jetë e mundur" në Armeni mbi pranimin e vendit në BE ose vazhdimin e anëtarësimit në EAEU në një deklaratë të përbashkët të publikuar të dielën.