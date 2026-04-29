Kreu i IATA-s paralajmëron se karburanti i shtrenjtë po rrit çmimet e biletave të avionit

Gökhan Ergöçün
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kreu i Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA), Willie Walsh, tha të mërkurën se gjatë muajve të ardhshëm mund të shohin mungesa në pjesë të botës me varësi të lartë nga furnizimet nga Gjiri, veçanërisht Azia dhe Evropa, transmeton Anadolu.
"Dhe kostoja jashtëzakonisht e lartë e karburantit të avionëve po reflektohet gjithnjë e më shumë në çmimet e biletave", shtoi ai në një njoftim për shtyp.
Kërkesa për udhëtime ajrore vazhdoi të rritet në mars pavarësisht ndërprerjeve në Lindjen e Mesme, njoftoi IATA.
Shoqata tha se trafiku ndërkombëtar në Lindjen e Mesme ka rënë me rreth 61 për qind, megjithatë kjo kufizoi rritjen globale në 2,1 për qind.
"Jashtë Lindjes së Mesme, kërkesa u rrit me 8 për qind", tha Walsh, Drejtori i Përgjithshëm i IATA-s.
Walsh u shpreh gjithashtu se deri më tani, vera po duket të jetë një kohë normalisht e ngarkuar për udhëtime.
"Ky është një lajm pozitiv, por qëndrueshmëria e linjave ajrore po testohet dhe stabilizimi i furnizimit dhe çmimit të karburantit është thelbësor", shtoi ai.