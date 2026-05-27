Kremlini: Përpjekjet e Armenisë për integrimin në BE janë të papajtueshme me anëtarësimin në EAEU

Elena Teslova
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha sot se kursi i Armenisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian është i papajtueshëm me anëtarësimin aktual në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik (EAEU), transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Peskov tha se kjo çështje do t’i komplikojë diskutimet në takimet e ardhshme të EAEU-së në kryeqytetin e Kazakistanit, Astana.
“Armenia po ndjek një kurs drejt integrimit në një tjetër bllok. Këto procese janë reciprokisht përjashtuese”, u tha Peskov gazetarëve.
Çështja do të jetë në qendër të bisedimeve të EAEU-së që janë planifikuar të zhvillohen këtë javë paralelisht me Forumin Ekonomik Euroaziatik, shtoi ai.
“Agjenda nuk është e thjeshtë. Përveç temave të integrimit, ekziston edhe situata e vështirë rreth Armenisë”, tha ai.
Peskov theksoi se Armenia ka miratuar tashmë legjislacionin që e detyron qeverinë dhe institucionet shtetërore të orientohen drejt integrimit evropian, duke e bërë çështjen të pashmangshme në diskutimet mes liderëve të EAEU-së.
“Në të njëjtën kohë, nuk mund të thuhet se ky samit do të vendosë fatin e Armenisë”, shtoi ai, duke theksuar se Jerevani do të vazhdojë të marrë pjesë në aktivitetet e EAEU-së për momentin.
Peskov tha se Armenia ka përfituar ndjeshëm nga integrimi euroaziatik, duke përmendur rritjen e qëndrueshme vjetore të PBB-së që nga anëtarësimi në bllok.
“Ne i shohim qartë përfitimet që Armenia merr nga anëtarësimi në EAEU. Kjo ka sjellë disa pikë përqindje rritje të PBB-së çdo vit. Nëse BE-ja mund të ofrojë të njëjtën gjë, kjo i takon vetë armenëve ta vendosin”, shtoi Peskov.
Ai shtoi se anëtarësimi në BE për shumë shtete po mbetet “një ëndërr e parealizuar”.
“Natyrisht, askush nuk mund ta detyrojë Armeninë, veçanërisht pasi ata tashmë janë orientuar ligjërisht në këtë drejtim. Por, sigurisht, do të nevojiten disa sqarime”, deklaroi zëdhënësi.
Peskov theksoi se prioriteti i Rusisë mbetet ruajtja e funksionimit të integrimit euroaziatik. “Për ne, gjëja kryesore është që veprimet e çdo vendi të mos dëmtojnë procesin tonë të integrimit. Ky integrim është prioritet absolut për ne”. tha ai.
Duke komentuar bashkëpunimin energjetik, zëdhënësi i Kremlinit e përshkroi furnizimin me gaz rus me çmim të ulur për Armeninë si një formë ndihme ruse. “Zbritja gjithmonë vjen me një kosto për dikë tjetër. Përfitimet që merr Armenia ofrohen në kurriz të Rusisë. Ky është kontributi ynë për zhvillimin e Armenisë”, tha ai duke e quajtur Armeninë një “vend vëllazëror”.
Ai shtoi se Moska aktualisht nuk po diskuton anulimin e marrëveshjeve preferenciale për gazin dhe se këto pyetje duhet t’i drejtohen Gazpromit.
Deklaratat erdhën pasi kryeministri armen Nikol Pashinyan tha gjatë një aktiviteti elektoral se autoritetet armene nuk frikësohen nga rritja e çmimeve të lëndëve të para në rast të përkeqësimit të marrëdhënieve me Rusinë, pasi synojnë ta bëjnë vendin një “kryqëzim global”.
Në një deklaratë të veçantë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova paralajmëroi Jerevanin se nëse Armenia vazhdon procesin e anëtarësimit në BE, Rusia do të pezullojë marrëveshjet për furnizimin me gaz, produkte nafte dhe diamante.
Duke folur për vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në Kazakistan, ajo e cilësoi vizitën e dytë shtetërore brenda dy viteve si “shenjë të marrëdhënieve jashtëzakonisht të ngushta” mes Moskës dhe Astanës.
“Ata janë një nga partnerët dhe aleatët tanë më të afërt” tha Peskov, duke shtuar: “Marrëdhënia është gjithëpërfshirëse, substanciale dhe e dobishme për të dy palët”.
Ai theksoi se raporti personal mes Putinit dhe homologut nga Kazakistani Kassym-Jomart Tokayev u lejon të dy liderëve të diskutojnë çështje të ndjeshme “në mënyrë konstruktive dhe të hapur”.