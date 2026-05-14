Koreja e Jugut paralajmëron se mosmarrëveshja e punës në Samsung mund të godasë ekonominë dhe eksportet

Mücahithan Avcıoğlu
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Politikëbërësit kryesor ekonomik dhe financiar të Koresë së Jugut kanë kërkuar një zgjidhje të shpejtë të mosmarrëveshjes së punës në Samsung Electronics, duke paralajmëruar se një grevë e mundshme mund të kërcënojë rritjen ekonomike, eksportet dhe tregjet financiare, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia Yonhap, ministri i Financave, Koo Yun-cheol dhe zyrtarë të tjerë të lartë diskutuan pasojat e mundshme të një greve të planifikuar nga punëtorët e kompanisë Samsung.
Ministria njoftoi se në takim morën pjesë guvernatori i Bankës së Koresë, Shin Hyun-song, kryetari i Komisionit të Shërbimeve Financiare, Lee Eog-weon dhe guvernatori i Shërbimit të Mbikëqyrjes Financiare, Lee Chan-jin.
“Pjesëmarrësit shprehën shqetësim se një grevë nga punëtorët e Samsung Electronics mund të paraqesë një rrezik të konsiderueshëm për rritjen ekonomike, eksportet dhe tregun financiar”, tha Ministria e Financave.
“Ata theksuan se nuk duhet të ketë kurrë grevë dhe se çështja duhet të zgjidhet shpejt përmes negociatave të bazuara në parime”, shtoi ajo.
Dje, Samsung Electronics dhe sindikata e saj nuk arritën një marrëveshje, pas dy ditësh bisedimesh ndërmjetësuese të udhëhequra nga qeveria për të shmangur një grevë të planifikuar për 21 maj.
Sindikata ka kërkuar bonuse performance të barabarta me 15 për qind të fitimit operativ, heqjen e kufirit të pagesave dhe institucionalizimin formal të sistemit të bonuseve, mes fitimeve rekord të nxitura nga bumi global i inteligjencës artificiale.
Menaxhmenti propozoi ndarjen e 10 për qind të fitimit operativ për bonuse, së bashku me një paketë të veçantë kompensimi njëherësh që tejkalon standardet e industrisë.
Zyrtarët gjithashtu thanë se luhatjet e fundit në tregun valutor të Koresë së Jugut kanë qenë të tepruara në raport me bazat ekonomike të vendit, kryesisht për shkak të shitjes së aksioneve vendore nga investitorët e huaj dhe tregtisë spekulative.
Në një takim tjetër, ministri i Buxhetit, Park Hong-keun dhe Shin, guvernatori i Bankës së Koresë, ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin mes qeverisë dhe bankës qendrore për strategjinë afatmesme dhe afatgjate të rritjes së Koresë së Jugut.
Park tha se politikat fiskale dhe monetare duhet të menaxhohen “në mënyrë harmonike”, ndërsa të dy institucionet duhet të sigurojnë motorë të ardhshëm të rritjes dhe të adresojnë sfidat strukturore, përfshirë ndryshimet demografike, transformimin industrial, polarizimin ekonomik dhe ndryshimet klimatike.
Shin tha se banka qendrore do të vazhdojë përpjekjet për stabilizimin e çmimeve dhe tregjeve financiare, duke ofruar gjithashtu rekomandime politike për të rritur potencialin e rritjes së Koresë së Jugut.
Ministria e Buxhetit njoftoi se eksportet e Koresë së Jugut kanë ruajtur rritje të fortë pavarësisht pasigurive të jashtme, ndërsa autoritetet duhet të përqendrojnë përpjekjet politike te inflacioni dhe dobësitë e tjera ekonomike.