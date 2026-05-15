Koreja e Jugut: Kriza e zgjatur në Lindjen e Mesme po rëndon ekonominë dhe tregjet

Mücahithan Avcıoğlu
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Ministri i Financave i Koresë së Jugut, Koo Yun-cheol, ka deklaruar se vendi i tij po ndjen gjithnjë e më shumë ndikimin e krizës së zgjatur në Lindjen e Mesme, me rritjen e çmimeve të konsumit që po rëndon ekonominë reale dhe jetesën e qytetarëve, pavarësisht eksporteve të forta, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia e lajmeve Yonhap, Koo i bëri këto komente gjatë një takimi të ministrave ekonomik në Seul mbi masat për të adresuar pasojat ekonomike të krizës në Lindjen e Mesme.
“Edhe pse Koreja e Jugut ka treguar rezistencë të fortë ndaj krizave duke regjistruar eksporte rekord, suficit në llogarinë korente dhe tregje të forta të aksioneve, lufta e zgjatur ka filluar të ketë ndikim të dukshëm në ekonominë reale dhe jetën e qytetarëve”, tha ministri Koo.
Ai tha se qeveria synon të minimizojë barrën për familjet duke monitoruar nga afër zhvillimet vendase dhe globale.
Koo gjithashtu falënderoi pikat lokale të karburantit për bashkëpunimin me skemën qeveritare të kufizimit të çmimeve të karburantit, duke shtuar se çmimet mbeten nën tavan.
Deklaratat erdhën teksa tregjet e aksioneve në Korenë e Jugut sot pësuan rënie të fortë, me indeksin kryesor KOSPI që ra më shumë se 6 për qind dhe aktivizoi ndërhyrje automatike në treg pasi kishte arritur një rekord gjatë ditës. KOSDAQ gjithashtu ra ndjeshëm.
Koo tha se qeveria po përgatit një strategji rritjeje ekonomike për gjysmën e dytë të vitit 2026, e fokusuar në forcimin e sigurisë ekonomike dhe uljen e polarizimit, duke marrë mësime nga lufta në Lindjen e Mesme.
Ai shtoi se autoritetet do të vlerësojnë nga afër ndryshimet në ekonominë globale, përfshirë zhvillimet në sektorin e gjysmëpërçuesve.
Sipas Ministrisë së Financave, qeveria pritet të publikojë strategjinë e saj të rritjes në fund të qershorit.
Koo gjithashtu kryesoi një takim të veçantë për tregun e pasurive të paluajtshme, duke theksuar se qeveria do të marrë të gjitha masat për stabilizimin e tregut.
“Qasja e shpejtë në banesa është më i rëndësishmi”, tha ai, duke shtuar se autoritetet do të përshpejtojnë furnizimin me banesa dhe do të godasin praktikat e padrejta në tregun e pasurive të paluajtshme.