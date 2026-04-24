Kompania turke Baykar prezanton dronët e gjeneratës së re, të mbështetur nga inteligjenca artificiale

Emir Yıldırım
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Kompania turke e mbrojtjes Baykar prezantoi dronët e saj luftarakë autonomë të gjeneratës së re të zhvilluar në vend gjatë një demonstrimi në tufë përpara debutimit të tyre publik në ekspozitën e mbrojtjes SAHA 2026 që do të mbahet muajin e ardhshëm në Stamboll, transmeton Anadolu.
Droni kamikaz K2 (mjet ajror pa pilot) dhe municioni i lëvizshëm Sivrisinek janë shfaqur duke operuar në tufa shumë të koordinuara dhe të mbështetura nga inteligjenca artificiale gjatë një testi të fundit në terren në Qendrën e Testimit të kompanisë në Kesan.
Ngjarja nisi me pesë dronë kamikaz K2 që u ngritën dhe fluturuan në formacione komplekse, të cilëve së shpejti iu bashkua një tufë prej dhjetë municionesh të lëvizshme Sivrisinek.
Dronët luftarakë më të mëdhenj të Baykar, Bayraktar TB2, TB3 dhe Akinci, shoqëruan dhe regjistruan operacionin nga ajri në të njëjtën kohë.
Dronët realizuan me sukses pozicionimin, navigimin dhe shënjestrimin plotësisht të pavarur nga Sistemet Globale të Navigimit Satelitor (GNSS), duke përdorur softuer të avancuar navigimi vizual të mbështetur nga inteligjenca artificiale.
Softueri i inteligjencës artificiale i lejon tufës të kryejë zbulim autonom të objektivave dhe goditje edhe kur sinjalet GPS janë të bllokuara ose të padisponueshme.
Municioni i lëvizshëm Sivrisinek përfaqëson një hap përpara në thellësinë operacionale me një rreze goditjeje mbi 1.000 kilometra.
Municioni mund të ruajë komunikim të vazhdueshëm brenda tufës falë inteligjencës artificiale, duke i mundësuar tufës të ndajë menjëherë të dhënat e objektivave mes njësive për të koordinuar goditje të njëkohshme.
Tufa e Sivrisinek realizoi me sukses zhytje të koordinuara mbi koordinatat e përcaktuara gjatë testit, ndërsa manovrat e zhytjes me shpejtësi të lartë të dronëve kamikaz K2 pasuan.
Prezantimi nga Baykar i këtyre platformave autonome të gjeneratës së re forcoi më tej pozicionin e saj në tregun global të mbrojtjes.
Gjiganti i mbrojtjes financoi kërkimet e tij plotësisht me burimet e veta dhe ruajti statusin si eksportuesi më i madh në botë i mjeteve ajrore pa pilot në vitin 2025, duke vendosur një rekord të ri të kompanisë me një volum eksporti prej 2,2 miliardë dollarësh, sipas raportit të kompanisë të publikuar të premten.
Baykar gjeneroi 90 për qind të të ardhurave të saj nga shitjet globale, pasi siguroi marrëveshje eksporti me rreth 38 vende për flotën e saj të dronëve luftarakë.