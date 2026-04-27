Kina shpreh shqetësim "serioz" për aktin industrial të BE-së, zotohet të mbrojë të drejtat "legjitime"

Amir Latif Arain
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Kina tha të hënën se Akti i Përshpejtuesit Industrial (IAA) i BE-së paraqet pengesa "serioze" për investimet dhe përbën "diskriminim institucional", duke paralajmëruar se Pekini do të marrë kundërmasa për të mbrojtur "fuqishëm" "të drejtat dhe interesat e tij legjitime", transmeton Anadolu.
Një zëdhënës i Ministrisë kineze të Tregtisë tha se legjislacioni vendos kërkesa të shumta kufizuese për investimet e huaja në katër industri strategjike në zhvillim - bateri, automjete elektrike, fotovoltaikë dhe lëndë të para kritike - dhe përfshin klauzola përjashtuese të origjinës së BE-së në prokurimin publik dhe politikat e mbështetjes publike, raportoi agjencia shtetërore Xinhua News.
I prezantuar në mars, IAA synon të rrisë krijimin e vlerës në BE, duke forcuar bazën e saj industriale në sfondin e "konkurrencës së padrejtë globale" në rritje dhe varësisë në rritje nga furnizuesit jo-BE në sektorët strategjikë.
Pekini ka paraqitur zyrtarisht komente në Komisionin Evropian, duke shprehur "qëndrimin dhe shqetësimet serioze" mbi legjislacionin.
Në komente, Kina argumentoi se akti përbën diskriminim ndaj investitorëve kinezë dhe do të ngadalësojë tranzicionin e gjelbër të BE-së dhe do të minojë konkurrencën e drejtë në tregun e BE-së.
Pekini i kërkoi BE-së të heqë nga legjislacioni kërkesat diskriminuese ndaj investitorëve të huaj, kërkesat për përmbajtje lokale, kërkesat e detyrueshme për pronësinë intelektuale dhe transferimin e teknologjisë, si dhe kufizimet e prokurimit publik.
Zëdhënësi i Ministrisë kineze të Tregtisë tha se Kina është e gatshme të angazhohet në dialog me BE-në për këtë çështje.
"Megjithatë, nëse BE-ja i shpërfill komentet e Kinës dhe vazhdon me miratimin e legjislacionit, duke shkaktuar dëme në interesat e kompanive kineze, Kina do të marrë masa kundër për të mbrojtur me vendosmëri të drejtat dhe interesat legjitime të ndërmarrjeve kineze", tha zëdhënësi.