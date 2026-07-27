Kina: SHBA-ja u zotua të kufizojë në 20 për qind tarifat ndaj mallrave kineze

Mücahithan Avcıoğlu
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Kina tha se SHBA-ja ishte zotuar gjatë bisedimeve dypalëshe tregtare që të kufizonte në jo më shumë se 20 për qind tarifat zëvendësuese të vendosura ndaj mallrave kineze, transmeton Anadolu.
Ministria e Tregtisë tha se tarifa aktuale zëvendësuese e SHBA-së ndaj produkteve kineze është 12,5 për qind, pasi Washingtoni njoftoi masat përfundimtare sipas një hetimi të Seksionit 301 në lidhje me importet që dyshohet se kanë të bëjnë me punën e detyruar.
Zyra e Përfaqësuesit Tregtar të SHBA-së njoftoi masat më 23 korrik, duke vendosur tarifa shtesë ndaj mallrave nga 60 ekonomi, përfshirë një tarifë prej 12,5 për qind ndaj importeve kineze.
Pekini kundërshtoi fuqishëm vendimin, duke e përshkruar hetimin dhe tarifat si akte të njëanshmërisë dhe proteksionizmit.
Ministria tha se Washingtoni kishte bërë të ditur vazhdimisht se tarifat sipas Seksionit 301 do të zëvendësonin detyrimet e vendosura më parë sipas Aktit Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës (IEEPA), si dhe një tarifë shtesë për importet sipas Seksionit 122, pasi këto masa u shpallën të pavlefshme.
"Pala amerikane u zotua qartë gjatë konsultimeve ekonomike dhe tregtare Kinë-SHBA se tarifat shtesë zëvendësuese ndaj mallrave kineze nuk do të kalojnë 20 për qind", tha ministria.
Ajo shtoi se kundërmasat e saj ndaj raundit të parë të tarifave amerikane të lidhura me fentanilin dhe të ashtuquajturat tarifa reciproke mbeten në fuqi.
Ministria tha se do të monitorojë dhe vlerësojë nga afër masat e mëtejshme të SHBA-së dhe rezervoi të drejtën për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme.
Pekini i bëri gjithashtu thirrje Washingtonit që të heqë tarifat e njëanshme dhe të vazhdojë negociatat mbi bazën e respektit të ndërsjellë, barazisë dhe përfitimit të përbashkët.
Deklarata shënon publikimin nga Kina të një kufiri maksimal të pretenduar të dakordësuar gjatë negociatave tregtare, megjithëse SHBA-ja nuk ka njoftuar veçmas kufirin prej 20 për qind.