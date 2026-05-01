Kina kundërshton lëvizjen e SHBA-së për certifikimin e telekomit, paralajmëron për ndërprerje tregtare

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kina shprehu kundërshtim të fortë ndaj një lëvizjeje rregullatore të propozuar nga SHBA-ja që synon organet e certifikimit të telekomit të huaj, duke paralajmëruar se ajo mund të shkaktojë ndërprerje në tregtinë globale dhe zinxhirët e furnizimit, sipas mediave shtetërore, transmeton Anadolu.
Një zëdhënës i Ministrisë së Tregtisë së Kinës tha se plani i Komisionit Federal të Komunikimeve (FCC) për të revokuar kualifikimet e organeve të testimit dhe certifikimit nga vendet që nuk kanë "marrëveshje të njohjes së ndërsjellë" është diskriminues dhe pa bazë faktike, raportoi "Global Times".
"FCC ka braktisur neutralitetin teknologjik dhe ka tejkaluar sigurinë kombëtare, duke futur shpesh masa kufizuese pa bazë faktike dhe duke trajtuar në mënyrë diskriminuese kompanitë dhe produktet nga vendet e tjera, përfshirë Kinën, gjë që dëmton interesat e Kinës dhe partnerëve të tjerë tregtarë", tha zëdhënësi.
Pekini paralajmëroi se kufizimet e propozuara, përfshirë ndalimin e subjekteve në një "Listë të Mbuluar" nga operimi i bizneseve të telekomit në SHBA, mund të dëmtojnë partnerët tregtarë ndërkombëtarë si dhe industrinë dhe konsumatorët amerikanë.
Kina i bëri thirrje SHBA-së të ndryshojnë atë që e quajti "praktika të gabuara", duke paralajmëruar se do të ndërmarrë hapa të nevojshëm për të mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime të kompanive të saj nëse masat zbatohen.
Deklarata e fundit erdhi vetëm një ditë pasi zyrtarë të lartë ekonomikë dhe negociatorë tregtarë nga Kina dhe SHBA-ja bënë thirrje të enjten për bashkëpunim më të thellë dhe menaxhim më të mirë të tensioneve tregtare, ndërsa të dyja palët kërkojnë të stabilizojnë marrëdhëniet përpara vizitës së Presidentit amerikan, Donald Trump, në Kinë në mes të majit.
Zëvendëskryeministri kinez, He Lifeng, zhvilloi një videothirrje me Sekretarin amerikan të Thesarit, Scott Bessent dhe Përfaqësuesin e Tregtisë së SHBA, Jamieson Greer, për të diskutuar mënyrat për të avancuar marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare midis Kinës dhe SHBA-së.