Kancelari Merz kërkon shkurtime në buxhetin e BE-së dhe paralajmëron kundër borxheve të reja

Ayhan Şimşek
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, bëri thirrje të premten për shkurtime të propozimit të buxhetit të ardhshëm shtatëvjeçar të Bashkimit Evropian dhe paralajmëroi kundër marrjes së më shumë borxheve nga sa mund të përballojë blloku, transmeton Anadolu.
"Ne duhet të flasim për madhësinë e buxhetit," u tha Merz gazetarëve në margjinat e një samiti të liderëve të BE-së në Bruksel. "Propozimi në tryezë është qartësisht shumë i lartë. Shifrat duhet të ulen," tha ai.
Merz gjithashtu kundërshtoi idenë e BE-së për të marrë borxhe shtesë, ndërsa theksoi se "Ne mund të shpenzojmë vetëm aq para sa kemi". "Sot në Këshillin Evropian, unë do të përsëris thirrjen time për Bashkimin Evropian që të mos ketë borxhe të mëtejshme. Ne nuk duhet ta bëjmë këtë," deklaroi Merz.
Buxheti i ardhshëm afatgjatë i BE-së - korniza financiare shumëvjeçare - do të mbulojë 2028-2034. Ai përcakton prioritetet e shpenzimeve për fusha të tilla si bujqësia, zhvillimi rajonal, industria dhe siguria.
Gjermania, ekonomia më e madhe e bllokut, është gjithashtu kontribuuesi më i madh neto i saj, duke paguar më shumë në buxhetin e përbashkët sesa merr.