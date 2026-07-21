Kancelari Merz: Gjermania synon të thellojë partneritetin energjetik me Azerbajxhanin

Oliver Towfigh Nia
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Gjermania synon të thellojë bashkëpunimin e saj energjetik me Azerbajxhanin, tha kancelari Friedrich Merz pas bisedimeve me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, raporton Anadolu.
"Që kur ndaluam importet e gazit nga Rusia 4,5 vjet më parë, natyrisht që kemi kërkuar burime të reja furnizimi dhe Azerbajxhani luan një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Ky është një perspektivë tërheqëse ekonomikisht për ne. Ne gjithashtu duam të përpiqemi të intensifikojmë bashkëpunimin tonë, veçanërisht në fushën e furnizimit me energji, gjatë viteve të ardhshme", tha Merz pas një konference të përbashkët për media me Aliyev në Berlin.
"Ne gjithashtu kemi kërkuar dhe kemi krijuar burime të tjera furnizimi dhe në këtë drejtim, i jam përsëri mirënjohës presidentit Aliyev që patëm mundësinë ta diskutojmë këtë dhe gjithashtu të shqyrtojmë mundësitë për një vëllim edhe më të madh të importeve të gazit nga Azerbajxhani. Në fund të fundit, kjo është pjesë e marrëveshjeve tona të përbashkëta dhe do të jetë gjithashtu objekt i diskutimeve të mëtejshme që do të zhvillojmë me Azerbajxhanin", shtoi ai.
Merz theksoi se ai "mori disa informacione shumë interesante nga presidenti Aliyev në lidhje me zgjerimin e infrastrukturës së Korridorit Jugor të Gazit".
"Nga këndvështrimi i Gjermanisë, ne kemi një interes të madh për diversifikimin e importeve tona të gazit. Azerbajxhani është një nga vendet e pakta në rajon me suficit energjetik, që do të thotë se prodhon më shumë sesa konsumon, dhe për këtë arsye Azerbajxhani është një vend partner tërheqës për ne", tha kancelari.
Gazi i Azerbajxhanit mund të ndihmojë në sigurimin e furnizimit me gaz të Gjermanisë, "veçanërisht në Gjermaninë jugore", shtoi ai.
Merz theksoi se vendi i tij është "serioz në lidhje me zgjerimin e marrëdhënieve mes Gjermanisë dhe Azerbajxhanit".