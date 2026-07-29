Kërkesa globale për mallra ajrore u rrit me 8,5 për qind në qershor

Gökhan Ergöçün
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Kërkesa globale për mallra ajrore rritet me 8,5 për qind nga viti në vit në qershor pasi rritja e fortë tejkalon kapacitetin në shumicën e rajoneve, sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA) të mërkurën, transmeton Anadolu.
Kapaciteti i ngarkesave ajrore u rrit me 4,4 për qind nga viti në vit gjatë muajit, tha shoqata.
Willie Walsh, drejtori i përgjithshëm i IATA-s, theksoi se kërkesa për mallra ajrore tregoi rritje pozitive në të gjitha rajonet krahasuar me vitin e kaluar, me Amerikën e Veriut që vepron si kontribuuesi më i fortë.
Walsh theksoi se rritja e kërkesës tejkaloi kapacitetin globalisht dhe në çdo rajon, përveç Amerikës Latine dhe Karaibeve.
Ai deklaroi se produktet e teknologjisë me vlerë të lartë dhe dërgesat urgjente mbështetën kërkesën, e cila u rrit më shpejt se rritja prej 5,2 për qindnga viti në vit në tregtinë globale.
Walsh paralajmëroi se rreziqet mbeten për gjysmën e dytë të 2026, duke përmendur vazhdimin e armiqësive në Lindjen e Mesme dhe një fokus të ripërtërirë të SHBA-së në tarifat.
Çmimet e karburanteve të avionëve u ulën me 20 për qind me bazë mujore në muajin qershor, megjithëse ishin 45,8 për qind më të larta se nivelet e një viti më parë.