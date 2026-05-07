Juani kinez arrin nivelin më të lartë kundrejt dollarit që nga prilli i vitit 2023

Mücahithan Avcıoğlu
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Juani kinez ka arritur nivelin e tij më të fortë kundrejt dollarit amerikan që nga prilli i vitit 2023, i mbështetur nga përmirësimi i ndjenjës në ekonomitë aziatike, në pritje të një marrëveshjeje të mundshme mes SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Banka Popullore e Kinës vendosi kursin ditor mesatar të juanit ndaj dollarit në 6,8487 ndërsa valuta kineze u rrit në nivelin më të lartë ndaj dollarit në më shumë se tre vjet.
Rënia e çmimeve të naftës, e nxitur nga pritjet se një marrëveshje e mundshme mund t’i japë fund konfliktit në Lindjen e Mesme dhe të rikthejë furnizimet me naftë përmes Ngushticës së Hormuzit, ka përmirësuar ndjenjën në ekonomitë aziatike, veçanërisht në Kinë, e cila varet shumë nga rajoni për importet e energjisë.
Dobësimi i indeksit të dollarit amerikan që nga fillimi i vitit gjithashtu ka mbështetur juanin. Valuta kineze është forcuar me 2,64 për qind ndaj dollarit deri më tani këtë vit.
Juani ishte dobësuar kundrejt dollarit duke filluar nga marsi i vitit 2022, pasi Rezerva Federale e SHBA-së nisi një cikël agresiv të rritjes së normave të interesit pas pandemisë së COVID-19.
Analistët thonë se forcimi i juanit mund të vazhdojë në muajt e ardhshëm së bashku me një indeks më të dobët të dollarit, me parashikime që kursi juan-dollar mund të bjerë në 6,65 deri në fund të vitit.