Irani ka eksportuar 40 milionë fuçi naftë që nga 15 qershori

Mücahithan Avcıoğlu
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Sipas kompanisë së inteligjencës detare TankerTrackers, Irani ka eksportuar 40 milionë fuçi nafte që nga 15 qershori, me gjysmën e këtij volumi të dërguar vetëm në një ditë, transmeton Anadolu.
Në platformën amerikane të mediave sociale X kompania tha saktësisht 20 milionë fuçi naftë iraniane u larguan nga vendi të premten e kaluar, më 19 qershor, duke shënuar një përshpejtim të ndjeshëm të flukseve të eksportit pas javësh ndërprerjesh të rënda rreth Ngushticës së Hormuzit.
Rritja e raportuar erdhi pasi trafiku detar përmes këtij korridori strategjik tregoi shenja të mëtejshme rikuperimi të kujdesshëm pas marrëveshjes së përkohshme SHBA-Iran, e cila ndihmoi në lehtësimin e shqetësimeve të sigurisë dhe lejoi më shumë anije të rifillonin lëvizjet brenda dhe jashtë Gjirit Persik.
Në zhvillime të lidhura, ofruesi i të dhënave detare Kpler konfirmoi se trafiku në Ngushticën e Hormuzit mbeti aktiv më 23 qershor, me 31 kalime të verifikuara nga anije tregtare dhe ato të lidhura me energjinë. Lëvizjet nga perëndimi në lindje dominuan, ndërsa rrugët iraniane, omane dhe ato të Organizatës Ndërkombëtare Detare mbetën në përdorim.
Kpler tha se ngushtica duket operative nën memorandumit e mirëkuptimit SHBA-Iran, por shtoi se aktiviteti në rrugë të fshehta dhe pasiguria përtej afatit 60-ditor vazhdojnë ta mbajnë rikuperimin të kujdesshëm.
Rritja e lëvizjes së anijeve është zgjeruar edhe në trafikun e gazit natyror të lëngshëm (LNG). Sipas Kpler, më shumë tankerë bosh LNG kanë kaluar Hormuzin për të marrë ngarkesa, përfshirë një anije kineze LNG, ndërsa të paktën tetë tankerë të lidhur me Katarin kanë hyrë në Gjirin Persik gjatë javës së fundit.
Katari dhe Kompania Kombëtare e Naftës e Abu Dhabit (ADNOC) po synojnë të rrisin me shpejtësi eksportet pas marrëveshjes së përkohshme, e cila uli rreziqet e menjëhershme për dërgesat e energjisë nga Gjiri.
Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat më të rëndësishme të tranzitit të naftës në botë, duke lidhur prodhuesit e Gjirit me tregjet globale të energjisë. Rikuperimi i trafikut ka ndikuar në rënien e çmimeve të naftës këtë javë, pasi investitorët rishikuan rrezikun gjeopolitik që ishte rritur gjatë ndërprerjeve.