Inflacioni në SHBA arrin nivelin më të lartë 2-vjeçar në prill, shkon në 3,8 për qind

Gökhan Ergöçün
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Shkalla vjetore e inflacionit në SHBA arriti nivelin më të lartë në muajin prill që nga maji i vitit 2023, duke arritur në 3.8 për qind, transmeton Anadolu.
Sipas shifrave zyrtare, pritja e tregut ishte në 3,7 për qind për muajin prill, ndërsa shifra e marsit ishte në 3,3 për qind.
Çmimet e ushqimit dhe strehimit u rritën përkatësisht me 3,2 për qind dhe 3,3 për qind.
Në bazë mujore, çmimet e konsumit u rritën me 0,6 për qind në prill.
"Indeksi për energjinë u rrit me 3,8 për qind në prill, duke përbërë mbi 40 për qind të rritjes mujore të të gjitha artikujve", tha Byroja e Statistikave të Punës.