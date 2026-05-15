Inflacioni në Itali arriti nivelin më të lartë që nga viti 2023

Mücahithan Avcıoğlu
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Shkalla vjetore e inflacionit në Itali u përshpejtua ndjeshëm në prill, duke arritur nivelin më të lartë që nga viti 2023, ndërsa çmimet e energjisë u rimëkëmbën fuqishëm për shkak të ndërprerjeve të furnizimit të shkaktuara nga lufta me Iranin, treguan sot të dhënat përfundimtare nga Instituti Kombëtar i Statistikave (ISTAT), transmeton Anadolu.
Indeksi kombëtar i çmimeve të konsumit u rrit me 2.7 për qind nga viti në vit në prill, nga 1.7 për qind në mars dhe pak më poshtë vlerësimit paraprak prej 2.8 për qind. Në bazë mujore, çmimet e konsumit u rritën me 1.1 për qind, nën pritjet për një rritje prej 1.2 për qind por shumë mbi fitimin prej 0.5 për qind të regjistruar në mars, duke shënuar rritjen më të fortë mujore që nga tetori 2022.
Përshpejtimi u nxit kryesisht nga çmimet e energjisë, të cilat u rritën me 9.2 për qind në vit pasi ranë me 2.1 për qind në mars. Çmimet e energjisë së parregulluar u rritën me 9.6 për qind nga viti në vit në prill, krahasuar me një rënie prej 2 për qind në mars, ndërsa çmimet e energjisë së rregulluar u rritën me 5.3 për qind pas një rënieje prej 1.6 për qind në muajin e kaluar.
Tregjet e energjisë kanë qenë nën presion të rëndë që nga shpërthimi i luftës në Iran, me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit që ndërpreu një nga rrugët më kritike të transportit të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë. Ngushtica, e vendosur midis Iranit dhe Omanit, është një kalim kyç për naftën bruto, produktet e naftës dhe dërgesat e LNG-së nga prodhuesit e Gjirit në tregjet globale.
Kjo ndërprerje ka rritur kostot e energjisë në të gjithë Evropën, duke rritur presionin mbi ekonomitë e varura nga importi, siç është Italia, ku kostot e karburantit, energjisë elektrike dhe transportit ndikojnë shpejt në çmimet e konsumit.