Holanda vazhdon të importojë LNG nga Rusia pavarësisht presionit të BE-së për të ulur varësinë

Şeyma Erkul Dayanç
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Holanda ka vazhduar të importojë gaz natyror të lëngshëm (LNG) nga Rusia në tremujorin e parë të këtij viti, duke përbërë 12 për qind të importeve totale, pavarësisht përpjekjeve të BE-së për të zvogëluar varësinë nga energjia ruse, sipas shifrave nga Instituti për Ekonominë e Energjisë dhe Analizën Financiare (IEEFA), të raportuara nga NOS News të mërkurën, transmeton Anadolu.
"Kjo është me të vërtetë shumë më tepër sesa prisja," tha për NOS News eksperti i energjisë, Jilles van den Beukel.
Holanda është midis pesë vendeve të BE-së që ende kanë importuar LNG ruse gjatë kësaj periudhe, së bashku me Spanjën, Francën, Belgjikën dhe Portugalinë.
Të dhënat vijnë ndërsa BE-ja vazhdon planet për të hequr gradualisht importet ruse të LNG-së në vitet e ardhshme pas luftës në Ukrainë.
Rreth 44 cisterna LNG nga SHBA-ja dhe gjashtë nga Rusia thuhet se mbërritën në Portin e Roterdamit në tre muajt e parë të vitit, me destinacionin përfundimtar të disa dërgesave brenda Evropës që mbetet i paqartë.
BE-ja ka vendosur të ndalojë importet ruse të LNG-së nga fillimi i vitit 2027, me kufizime për gazin e tubacionit që pritet të vijnë në vjeshtën e vitit 2026.
Kontratat e reja të furnizimit me gaz me Rusinë janë tashmë të ndaluara, megjithëse marrëveshjet afatgjata mbeten në fuqi.
Sipas IEEFA-s, LNG-ja është bërë një pjesë gjithnjë e më e rëndësishme e strukturës së sigurisë energjetike të Evropës, me SHBA-në që po del si një furnizues kryesor.
Kompania shtetërore holandeze Energie Beheer Nederland ka ndarë 20 miliardë euro (gati 21,6 miliardë dollarë) për të mbështetur përpjekjet e rimbushjes së magazinimit të gazit, ndërsa aktorët komercialë mbeten të kujdesshëm.
Më 23 prill, BE-ja miratoi zyrtarisht paketën e saj të 20-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke shënuar grupin më të madh të listave individuale në dy vjet me 120 përcaktime të reja që synojnë sektorin e energjisë, kompleksin ushtarako-industrial dhe shërbimet financiare, duke përfshirë kriptovalutat.
Blloku me 27 anëtarë vendosi gjithashtu ndalime transaksionesh për 20 banka ruse, ndaloi shërbimet për cisternat dhe akullthyeset ruse të LNG-së, dhe sanksionoi 46 anije të tjera të "flotës në hije", duke e çuar totalin në 632.