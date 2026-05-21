Halkbank me rikapitalizim të ri prej 40 milionë eurosh, sinjal i fortë për rritje dhe stabilitet

Dzihat Aliju
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Halkbank ShA Shkup po e forcon pozitën e saj si një nga shtyllat kyçe të sistemit financiar të Maqedonisë së Veriut me një rikapitalizim të ri në vlerë prej 40 milionë eurosh, të siguruara drejtpërdrejt nga banka amë, gjiganti Halkbankasi AS Turkiye, transmeton Anadolu.
Sipas njoftimit nga Halkbank ShA Shkup, me këtë investim strategjik, aktiva totale e bankës arrin në 2,15 miliardë euro. "Ajo që sjell siguri shtesë te depozituesit dhe investitorët është niveli i kapitalit total të bankës, i cili tani arrin në 412 milionë euro. Këto shifra e pozicionojnë Halkbankën si një nga bankat më të kapitalizuara në rajon", thuhet nga Halkbank.
"Rikapitalizimi më i ri është vazhdim i mbështetjes së vazhdueshme që Halkbank e merr nga banka e saj amë, e cila edhe në vitet e kaluara disa herë ka investuar në rritjen e kapitalit dhe zhvillimin e Bankës në Maqedoni. Një mbështetje e tillë konsistente paraqet sinjal të fortë besimi në tregun vendas, por edhe në kapacitetin e Halkbankës për të ofruar rritje të qëndrueshme dhe zgjidhje inovative bankare", thuhet në njoftim.
Banka shpjegon se rritja e kapitalit nuk është vetëm tregues financiar, por vendim strategjik që mundëson potencial më të madh kreditues, mbështetje më të madhe për ekonominë maqedonase dhe qytetarët përmes linjave të favorshme kreditore dhe vazhdimin e investimeve në zgjidhjet më moderne fintech dhe digjitale.
"Në kushte të sfidave globale ekonomike, lëvizje të tilla nënkuptojnë siguri shtesë për klientët dhe partnerët e Bankës, sepse sigurojnë nivelin më të lartë të adekuatshmërisë së kapitalit, që është garanci për sigurinë e të gjitha kursimeve dhe investimeve", thonë nga banka duke shtuar:
"Ky rikapitalizim është konfirmim se Halkbank nuk është vetëm institucion financiar, por partner afatgjatë i ekonomisë maqedonase. Me mbështetjen e pronarit tonë të fuqishëm, vazhdojmë të ndërtojmë bankë që është sinonim i besimit dhe përparimit".
Me kapital të përforcuar dhe aktive stabile, shpjegojnë nga banka, Halkbank është e gatshme ta mbështesë edhe më intensivisht ekonominë, të financojë projekte zhvillimore dhe të jetë shtytëse e ndryshimeve pozitive në shoqëri.
"Në të njëjtën kohë, ky rikapitalizim e konfirmon përcaktimin strategjik të Bankës për prani afatgjatë dhe rritje në tregun maqedonas. Halkbank mbetet e përkushtuar në krijimin e vlerës, për njerëzit, klientët e saj, ekonominë dhe komunitetin në tërësi", thuhet në njoftim.