Gjysma e anijeve të Koresë së Jugut të bllokuara në dalje të Ngushticës së Hormuzit

Mücahithan Avcıoğlu
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Gjysma e anijeve të lidhura me Korenë e Jugut të bllokuara në Ngushticën e Hormuzit janë larguar nga rruga strategjike ujore pas rihapjes së saj, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Trembëdhjetë nga 26 anijet e Koresë së Jugut që kishin mbetur në ngushticë kanë kaluar që nga mëngjesi i sotëm, njoftoi Agjencia e Lajmeve Yonhap, duke cituar zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Koresë së Jugut.
Anijet ishin bllokuar në rajon pasi Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme në botë për dërgesat e energjisë, u mbyll në fund të shkurtit në mes të konfliktit në rajon.
Kalimet erdhën pasi trafiku detar përmes rrugës ujore filloi të rritet pas marrëveshjes së armëpushimit të javës së kaluar midis SHBA-së dhe Iranit.
Ofruesi i të dhënave detare "Kpler" tha se 31 kalime të verifikuara nga anije tregtare dhe të lidhura me energjinë u regjistruan më 23 qershor.
Organizata Ndërkombëtare Detare (IMO) tha këtë javë se kishte filluar zbatimin e një plani evakuimi për rreth 11 mijë detarë të bllokuar në rajon, në koordinim me Iranin, Omanin, shtetet e tjera bregdetare, SHBA-në dhe industrinë detare.
Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe për dërgesat globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm, duke lidhur prodhuesit e Gjirit me tregjet ndërkombëtare.