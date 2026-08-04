Gjiganti saudit "Aramco" raporton të ardhura më të larta ndërsa lufta SHBA-Iran rrit çmimet e naftës

Gökhan Ergöçün
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Gjiganti saudit i energjisë "Aramco" raportoi rritje të ndjeshme të të ardhurave neto të tremujorit të dytë, me një rritje prej 44 për qind ndërsa konflikti i vazhdueshëm SHBA-Iran i rrit çmimet globale të naftës dhe prish zinxhirët rajonalë të furnizimit, transmeton Anadolu.
Të ardhurat neto të "Aramco"-s arritën në 32.7 miliardë dollarë në tremujorin e dytë, nga 22.67 miliardë dollarë në të njëjtin tremujor të vitit 2025, njoftoi sot kompania.
Konflikti gjeopolitik rriti çmimet globale të naftës dhe i lejoi kompanisë saudite të kapitalizojë në bazën e saj të aseteve të ndryshme. Të ardhurat neto të kompanisë arritën në 65.2 miliardë dollarë gjatë gjysmës së parë të vitit, nga 48.68 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Presidenti dhe drejtori ekzekutiv i "Aramco"-s, Amin H. Nasser tha se ndërprerja e paprecedentë e furnizimit përcaktoi performancën e kompanisë gjatë gjashtë muajve të parë.
Ai theksoi se kompania ruajti vazhdimësinë e biznesit dhe prodhimin e qëndrueshëm pavarësisht mjedisit sfidues rajonal.