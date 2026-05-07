Gjermani, porositë e prodhimit shënuan rritje prej 5 për qind në mars

Mücahithan Avcıoğlu
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Porositë e reja të prodhimit në Gjermani u rritën ndjeshëm në mars, duke tejkaluar shumë pritjet e tregut dhe duke sinjalizuar rimëkëmbje më të fortë se sa pritej në kërkesën industriale, treguan sot të dhënat zyrtare, transmeton Anadolu.
Porositë e reja u rritën me 5 për qind nga muaji në muaj në mars pas rregullimeve sezonale dhe kalendarike, sipas shifrave të përkohshme nga Destatis, Zyra Federale e Statistikave të Gjermanisë.
Shifra ishte shumë më e lartë se pritjet e tregut për një rritje mujore prej 1 për qind. Duke përjashtuar kontratat në shkallë të gjerë, porositë e reja u rritën me 5.1 për qind nga muaji i kaluar, duke arritur nivelin e tyre më të lartë që nga shkurti i vitit 2023.
Rritja mujore e shkurtit u rishikua lart në 1.4 për qind nga 0.9 për qind e raportuar më parë. Në bazë vjetore, porositë e reja u rritën me 6.3 për qind në mars krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Shifra e rritjes vjetore të shkurtit u rishikua në 3.5 për qind.
Pothuajse të gjitha degët industriale kontribuan në rritjen e marsit, tha Destatis. Porositë për pajisje elektrike u rritën me 21.5 për qind nga muaji në muaj ndërsa porositë për makineri dhe pajisje u rritën me 6.9 për qind. Porositë për produkte kompjuterike, elektronike dhe optike u rritën me 14.4 për qind.
Sipas kategorisë, porositë për mallra kapitale u rritën me 2.1 për qind, porositë për mallra të ndërmjetëm u rritën me 9.2 për qind dhe porositë për mallra konsumi u rritën me 7.3 për qind në mars. Kërkesa e huaj gjithashtu u forcua, me porositë jashtë vendit që u rritën me 5.6 për qind nga muaji i kaluar. Porositë nga zona e euros u rritën me 10.1 për qind ndërsa porositë nga jashtë zonës së euros u rritën me 2.7 për qind.
Porositë vendase u rritën me 4 për qind nga muaji në muaj.
Megjithatë, krahasimi tremujor më pak i paqëndrueshëm tregoi se porositë e reja totale ishin 4.1 për qind më të ulëta në tremujorin e parë të vitit 2026 sesa në tremujorin e katërt të vitit 2025, kryesisht për shkak të një vëllimi të lartë të kontratave në shkallë të gjerë në fund të vitit të kaluar.
Duke përjashtuar kontratat në shkallë të gjerë, porositë e reja u rritën me 1.6 për qind në krahasimin tremujor.