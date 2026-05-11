Gjatë luftës në Lindjen e Mesme, 10 kompanitë më të mëdha në botë fituan 4.2 trilionë dollarë

Bahar Yakar, Tunahan Kükürt
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Vlera totale e tregut të 10 kompanive më të vlefshme në botë u rrit me 16.69 për qind ose me 4.183 trilionë dollarë, duke arritur në 29.24 trilionë dollarë që nga fillimi i luftës në Iran në fund të shkurtit, transmeton Anadolu.
Vlerat e tregut të kompanive kryesore në botë luhatej para sulmeve të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt. Deri në fund të marsit, kapitalizimi total i tregut të 10 kompanive më të mira ra me 4.3 për qind ose me 1.077 trilion dollarë gjatë periudhës njëmujore krahasuar me mbylljen e tregut para tensioneve, duke rënë në 23.98 trilionë dollarë.
Rekomandimet e bankave kryesore të investimeve për të blerë dhe pritjet mbi investimet në inteligjencën artificiale (IA) e çuan vlerën e tregut të këtyre kompanive, veçanërisht mes tensioneve gjeopolitike që thuhet se po lehtësoheshin, duke e çuar vlerën totale të tregut të 10 kompanive më të mira në 27.862 trilionë dollarë deri në fund të prillit, duke shënuar një rritje mujore prej 16.19 për qind ose 3.882 trilionë dollarë.
Vlera e këtyre kompanive u rrit me 4.94 për qind ose 1.3775 trilion dollarë në mbylljen e fundit të tregut më 8 maj krahasuar me fundin e prillit, duke e çuar totalin në 29.24 trilionë dollarë.
Prodhuesi i çipave Nvidia vendosi rekord të ri në prill me 5.229 trilionë dollarë në kapitalizim tregu, duke tejkaluar pragun prej 5 trilionë dollarësh pas një humbjeje prej 67.797 miliardë dollarësh në mars.
Nvidia nuk ishte në gjendje ta mbante këtë nivel pas fitimit në fund të muajit, por më vonë u rikuperua dhe e kaloi pragun përsëri. Alphabet, e cila ndjek nga afër Nvidia-n arriti vlerë tregu prej 4.834 trilionë dollarësh, e ndjekur nga "Apple" me 4.309 trilionë dollarë. Vlerat e tregut të dy kompanive tejkaluan nivelin prej 4 trilionë dollarësh.
Microsofti u rendit i katërti midis 10 kompanive më të mira me një vlerë tregu prej 3.084 trilion dollarësh, i ndjekur nga Amazon me 2.933 trilionë dollarë, Broadcom me 2.036 trilionë dollarë, TSMC me 1.89 trilion dollarë, Saudi Aramco me 1.769 trilion dollarë, Tesla me 1.609 trilion dollarë dhe Meta me 1.5475 trilion dollarë.
Vlera e tregut e Saudi Aramco-s u rrit me 158 miliardë dollarë ndërsa ajo e Teslës u rrit me 98.373 miliardë dollarë në të njëjtën periudhë. Meta ishte e vetmja kompani që humbi vlerë, duke humbur 92.62763 miliardë dollarë.
Bazuar në rritjen e përqindjes që nga lufta, Broadcom kryesoi me rritje prej 34.38 për qind, e ndjekur nga Amazon me 30.12 për qind dhe Alphabet me 28.24 për qind.