Finlanda ul parashikimin e rritjes ekonomike, duke përmendur krizën në Lindjen e Mesme si "pasiguri" kryesore

Şeyma Erkul Dayanç
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Finlanda ka ulur parashikimin e saj të rritjes ekonomike për këtë vit, duke përmendur krizën e vazhdueshme në Lindjen e Mesme si një burim kyç të "pasigurisë" që ndikon në rimëkëmbje dhe inflacionin, sipas transmetuesit finlandez YLE të enjten, transmeton Anadolu.
"Kriza në Lindjen e Mesme po rrit paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë, duke penguar rritjen ekonomike dhe duke nxitur inflacionin në Finlandë këtë vit", tha drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Financave, Mikko Spolander.
Ministria tha se tani pret që Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) të rritet me 0,6 për qind këtë vit, nga një parashikim prej 1,1 për qind i lëshuar në dhjetor.
Ajo tha se rishikimi pasqyron kushte më të dobëta të rimëkëmbjes se sa pritej dhe pasiguri të jashtme në rritje të lidhur pjesërisht me zhvillimet në Lindjen e Mesme.
Ministria shtoi se çdo përmirësim në performancën ekonomike do të varet shumë nga mënyra dhe kur zgjidhet kriza.
Ajo gjithashtu paralajmëroi se financat publike të Finlandës mbeten nën presion, me deficitin e përgjithshëm të qeverisë që pritet të mbetet i lartë dhe potencialisht të zgjerohet gjatë vitit të ardhshëm.
Më tej ministria vuri në dukje se pasiguria globale po peshon mbi vrullin ekonomik dhe po ndërlikon përpjekjet për kontrollin e inflacionit.
Zyrtarët thanë se perspektiva e rishikuar pasqyron rreziqe më të gjera për ekonominë finlandeze të orientuar nga eksportet, në mes të kushteve të paqëndrueshme ndërkombëtare.