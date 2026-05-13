FAO e OKB-së: COP31 mund të ofrojë mundësi kyçe për sistemet agro-ushqimore

Yeter Ada Şeko
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ndihmës drejtori i përgjithshëm i Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO), Viorel Gutu ka deklaruar se Konferenca e OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31) që do të mbahet dhe drejtohet nga Turqia në muajin nëntor, ofron një mundësi të rëndësishme për të adresuar marrëdhënien midis ndryshimeve klimatike dhe sistemeve agro-ushqimore.
I organizuar nga Instituti i Ujit të Stambolli, Forumi i 5-të Ndërkombëtar i Ujit, që trajton sfidat rajonale dhe globale të ujit, ka mbledhur në Stambolli një sërë figurash të rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale.
Gutu, i cili po ashtu është përfaqësues rajonal për Evropën dhe Azinë Qendrore, tha për Anadolu se përdorimi i ujit në bujqësi, siguria ushqimore dhe Samiti COP31 ishin ndër temat kryesore të diskutimit në forum, duke shtuar se aktiviteti ofron platformë të rëndësishme për forcimin e qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të ujit, të cilat janë në krye të agjendës globale.
Ai theksoi rëndësinë e lidhjes midis ujit dhe prodhimit bujqësor e ushqimor, duke shtuar se “70 për qind e përdorimit të ujit lidhet me prodhimin e ushqimit dhe bujqësinë” dhe se është e rëndësishme të rritet efikasiteti në këtë sektor.
Gutu tha se efikasiteti i përdorimit të ujit në bujqësi është vetëm 0.7 dollarë për metër kub, krahasuar me më shumë se 50 dollarë në industri dhe mbi 114 dollarë në sektorin e shërbimeve, duke treguar një hendek të madh efikasiteti dhe mundësi për përmirësim.
Ai tha se rreth 673 milionë njerëz kanë vuajtur nga uria në vitin 2024 ndërsa rreth 2.5 miliardë nuk kanë qasje në një dietë të shëndetshme dhe përballen me pasiguri ushqimore në mbarë botën. Sipas tij, popullsia globale pritet të arrijë në 10 miliardë deri në vitin 2050, duke rritur më tej presionin për prodhim ushqimor.
Gutu thekson se prodhimi bujqësor është rritur trefish në 60 vitet e fundit ndërsa sipërfaqja e tokës bujqësore vetëm me 8 për qind, duke treguar fokusin në rritjen e produktivitetit. Ai tha se është e rëndësishme të rritet diskutimi për sigurinë ushqimore dhe se ngjarje të tilla ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndarjen e zgjidhjeve për qeveritë.
Sipas tij, kufizimi i ngrohjes globale në 1.5 gradë Celsius është thelbësor për të përballuar nevojat e ardhshme, por bota tashmë po përballet me thatësira dhe përmbytje më të shpeshta, duke theksuar nevojën për investime në përshtatje dhe reziliencë.
Ai shtoi se konferencat COP janë të rëndësishme për adresimin e të gjitha dimensioneve të ndryshimeve klimatike dhe se COP31 ofron një mundësi për të mobilizuar financime klimatike për sistemet agro-ushqimore. Sipas FAO-s, aktualisht ekziston një boshllëk financiar prej 1.3 trilionë dollarësh në vit për këto sisteme, i cili duhet adresuar përmes angazhimeve globale.