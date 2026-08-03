Eksportet turke të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore shënuan rritje në muajin korrik

Mücahithan Avcıoğlu
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të Turqisë u rritën me 14.4 për qind nga viti në vit në 1.12 miliardë dollarë në korrik, tha sot Haluk Gorgun, kreu i Sekretariatit të Industrive të Mbrojtjes të vendit, transmeton Anadolu.
"Sektori ruajti rritjen e tij të qëndrueshme në shitjet jashtë vendit, me eksportet që arritën në 5.79 miliardë dollarë në periudhën janar-korrik, një rritje prej 26.2 për qind nga një vit më parë", tha Gorgun në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Eksportet e industrisë gjatë 12 muajve të fundit u rritën në 11.2 miliardë dollarë, tha Gorgun. Eksportet e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të Turqisë arritën rekord prej 10.5 miliardë dollarësh në vitin 2025, duke u rritur rreth 48 për qind nga viti në vit.
Industria ka zgjeruar praninë e saj ndërkombëtare në vitet e fundit përmes eksporteve të mjeteve ajrore pa pilot, mjeteve të blinduara, platformave detare, sistemeve të armëve, municioneve, raketave, radarëve dhe teknologjive të luftës elektronike.
Vendi gjithashtu është përpjekur të zvogëlojë varësinë e tij nga furnizuesit e huaj duke zhvilluar platforma të projektuara në vend dhe duke rritur prodhimin vendas në të gjithë zinxhirin e furnizimit të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore.
Gorgun tha se Turqia vazhdon të forcojë aftësitë e saj inxhinierike, kapacitetin e prodhimit dhe konkurrueshmërinë globale nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. "Shifrat në rritje të eksporteve mbështeten nga përpjekjet kolektive të ekosistemit tonë të industrisë së mbrojtjes", tha ai duke vënë theksin se "Këto shifra përfaqësojnë vlerën globale të forcës inxhinierike të Turqisë".
Ai falënderoi kompanitë, inxhinierët, teknikët dhe palët e tjera të interesuara që kontribuan në performancën e eksportit të sektorit.