Eksportet turke të mbrojtjes dhe aviacionit në 4 muajt e parë të vitit 2026 kalojnë 2,8 miliardë dollarë

Eksportet e Turqisë në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit në katër muajt e parë të vitit kanë kaluar mbi 2,8 miliardë dollarë, duke u rritur me 28 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tha sot ministri i Tregtisë i vendit, Omer Bolat, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Panairin Ndërkombëtar të Industrisë së Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore SAHA 2026 në Stamboll, Omer Bolat tha se eksportet e këtij sektori janë rritur nga 248 milionë dollarë gjatë dy dekadave të fundit në 10,05 miliardë dollarë vetëm vitin e kaluar.
“Këtë vit kemi një rritje prej 28 për qind në katër muajt e parë. Kaluam 2,8 miliardë dollarë”, tha Bolat, duke shtuar se vitin e kaluar sektori e kaloi për herë të parë pragun prej 10 miliardë dollarësh në eksporte.
Panairi, i organizuar nga SAHA Istanbul – grupimi më i madh industrial në Turqi dhe Evropë në sektorët e mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës – po mbahet me Agjencinë Anadolu si partner global komunikimi dhe do të zgjasë deri të shtunën.
Bolat e përshkroi panairin SAHA 2026 si një nga panairet më të avancuara të Turqisë në industri dhe teknologji, duke thënë se eventi prezanton produktet më të forta të vendit në industri, teknologji, shkencë dhe telekomunikacion.
Ai tha se panairi, i cili ka statusin “panair prestigjioz” të mbështetur nga Ministria e Tregtisë, ka mbushur plotësisht hapësirën e ekspozimit prej 100.000 metrash katrorë.
Rreth 8.000 vizitorë profesionistë nga jashtë janë regjistruar për eventin, ndërsa më shumë se 100 delegacione po zhvillojnë bisedime për prokurime, shtoi Bolat.
“Pritet që kompanitë tona të nënshkruajnë kontrata me vlerë mbi 10 miliardë dollarë. Ky është një panair shumë i vlefshëm për industrinë turke, industrinë e mbrojtjes dhe atë të aviacionit”, tha ai.
- Kërkesë e fortë për produktet turke të mbrojtjes dhe aviacionit
Bolat tha se ekosistemi i mbrojtjes dhe aviacionit në Turqi përfshin 3.500 kompani dhe rreth 100.000 punonjës dhe personel kërkim-zhvillimi shumë të kualifikuar.
Ai shtoi se sektori ka një portofol projektesh me vlerë 100 miliardë dollarë dhe kontribuon me 20 miliardë dollarë në të ardhurat kombëtare të Turqisë.
“Organizatat kryesore marka kanë mijëra kompani nën to që prodhojnë produkte. Në këtë kuptim, Turqia po siguron rikthimin e trurit nga jashtë”, tha ai.
Bolat theksoi gjithashtu se ekziston një kërkesë e fortë ndërkombëtare për produktet turke të mbrojtjes dhe aviacionit.
Ai tha se është takuar me Stephen Fuhr, ministrin kanadez të shtetit për prokurimet e mbrojtjes, i cili vizitoi panairin me një delegacion të plotë, duke shtuar: “Ai tha se kanë ardhur këtu për të rritur bashkëpunimin me Turqinë në mbrojtje dhe aviacion, si në nivel qeveritar, ashtu edhe në nivel kompanish”.
Zyrtarë ushtarakë, drejtues të prokurimeve dhe ekspertë nga shumë vende po marrin pjesë në panair, tha Bolat.
Ai shtoi se Turqia eksportoi vitin e kaluar 3,7 miliardë dollarë raketa, sisteme raketore dhe municione inteligjente, si dhe 2,1 miliardë dollarë mjete ajrore pa pilot.
Turqia është gjithashtu e fortë në automjetet tokësore dhe ka bërë përparime në fusha si sistemet e mbrojtjes ajrore dhe sistemet e tipit “Kupola e Çeliktë”, shtoi ai.