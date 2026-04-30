Ekonomia e Francës ngec papritur në tremujorin e parë për shkak të pasigurisë në Lindjen e Mesme

Mücahithan Avcıoğlu
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Ekonomia e Francës dështoi papritur të rritet në tremujorin e parë të vitit 2026 ndërsa kërkesa e dobët e brendshme dhe rënia e mprehtë e eksporteve nënvizuan ndikimin e luftës me Iranin në aktivitetin ekonomik, transmeton Anadolu.
Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) mbeti i pandryshuar krahasuar me tremujorin e fundit të vitit 2025, pasi ishte rritur me 0,2 për qind në periudhën e mëparshme, njoftoi agjencia kombëtare e statistikave "Insee". Rezultati mbeti nën pritjet e tregut për një rritje tremujore prej 0,2 për qind.
Të dhënat treguan se shpenzimet e konsumatorëve ranë me 0,1 për qind në periudhën janar-mars ndërsa investimet e familjeve u ulën me 0,7 për qind. Investimet e bizneseve gjithashtu ranë me 0,2 për qind, pasi kishin stagnuar në fund të vitit 2025.
Tregtia neto uli PBB-në me 0,7 pikë përqindjeje, e nxitur nga një rënie prej 3,8 për qind e eksporteve. Ndërkohë, rritja e stokut të mallrave ndihmoi në zbutjen e rënies, duke shtuar 0,8 pikë përqindjeje në rritje. Shifrat mbulojnë vetëm muajin e parë të luftës me Iranin, duke sugjeruar se ndikimi i plotë i kostove më të larta të energjisë dhe besimit më të dobët mund të reflektohet më qartë në të dhënat e ardhshme.
Të dhëna të veçanta treguan se shpenzimet e konsumatorëve u rritën me 0,7 për qind në mars, duke u rikuperuar pjesërisht nga rënia prej 1,4 për qind në shkurt, megjithëse rikthimi ishte pak nën pritjet.
Ngadalësimi vjen në një kohë kur ekonomitë evropiane përballen me presione të reja inflacioniste nga rritja e çmimeve të energjisë ndërsa Banka Qendrore Evropiane pritet të mbajë normat e interesit të pandryshuara në 2 për qind më vonë gjatë ditës së enjte.
Franca dhe Italia tashmë kanë ulur parashikimet e tyre të rritjes ndërsa Gjermania ka ulur projeksionin për vitin 2026 në 0,5 për qind. Qeveria franceze ka paralajmëruar se lufta me Iranin mund t’u kushtojë financave publike deri në 6 miliardë euro këtë vit, megjithëse zyrtarët kanë thënë se ndikimi do të kompensohet përmes ngrirjes së shpenzimeve.