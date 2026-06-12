Durmishi në Stamboll: Maqedonia e Veriut ofron stabilitet dhe mundësi të reja investimi për kompanitë turke

Abdulbesar Ademi
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Ekonomisë dhe Punës i Maqedonisë së Veriut, Besar Durmishi, në Forumin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut të mbajtur në Stamboll ka deklaruar se vendi i tij po forcon pozicionin si një partner i sigurt dhe një destinacion atraktiv për investime të huaja, veçanërisht për kompanitë turke, transmeton Anadolu.
Në fjalën e tij, njofton qeveria e Maqedonisë së Veriut, Durmishi theksoi angazhimin e qeverisë për krijimin e një mjedisi biznesi të parashikueshëm, konkurrues dhe të orientuar drejt investimeve, me qëllim nxitjen e investimeve të reja, rritjes ekonomike dhe thellimit të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve.
Ai tha se Turqia mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm ekonomik të Maqedonisë së Veriut, me një shkëmbim tregtar në rritje të vazhdueshme, ndërsa kompanitë turke prej dekadash luajnë rol të rëndësishëm si investitorë, punëdhënës dhe partnerë në zhvillimin e ekonomisë vendore.
“Maqedonia e Veriut është e hapur për investime dhe partneritete të reja. Ne ofrojmë stabilitet makroekonomik, pozitë strategjike gjeografike, qasje në tregjet rajonale, fuqi punëtore të kualifikuar dhe mbështetje të fortë institucionale për investitorët. Mbi të gjitha, ofrojmë partneritet të bazuar në besim dhe bashkëpunim afatgjatë”, theksoi Durmishi.
Durmishi gjithashtu theksoi se përmes Ligjit për mbështetje financiare të investimeve, qeveria mbështet kompanitë që hapin kapacitete të reja prodhuese, krijojnë vende pune dhe investojnë në teknologji dhe kapital njerëzor.
Ai njoftoi se qeveria po punon në një gjeneratë të re politikash industriale të orientuara drejt tranzicionit të gjelbër, duke theksuar se Ligji për zonat e gjelbra industriale do të krijojë një kornizë moderne për tërheqjen e investimeve me vlerë të shtuar të lartë, teknologji të pastra dhe prodhim të qëndrueshëm.
Si potencial i rëndësishëm për investime të reja, ai veçoi Zonën Industriale të Tetovës, e cila ofron kushte të favorshme për kompani nga sektori prodhues, logjistik dhe teknologjik, për shkak të pozitës strategjike dhe lidhjeve të mira transportuese.
“Vizioni ynë është që zonat industriale të shndërrohen në qendra të prodhimit modern, inovacionit dhe bashkëpunimit ekonomik rajonal”, tha Durmishi, duke shtuar se forumi do të hapë mundësi të reja për bashkëpunim mes kompanive të dy vendeve.
Në forum morën pjesë përfaqësues të lartë qeveritarë nga Maqedonia e Veriut dhe Turqia, përfaqësues të odave ekonomike, komunitetit të biznesit, investitorë dhe sipërmarrës nga të dy vendet.