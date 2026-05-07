Drejtori i përgjithshëm i AA-së: E ardhmja e financimit me pjesëmarrje do të zhvillohet me besim dhe komunikim të saktë

E ardhmja e financimit me pjesëmarrje do të zhvillohet me besim dhe komunikim të saktë dhe efektiv, tha drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Anadolu (AA), Serdar Karagoz duke shtuar se: "Për këtë arsye, ne po punojmë për të ndërtuar një kornizë besimi në komunikimet e financimit me pjesëmarrje".
Duke folur sot në Samitin e Financimit me Pjesëmarrje, të organizuar nga Anadolu në Qendrën Financiare të Stambollit, Karagoz pyeti se çfarë ndërton vërtet besimin në botën financiare, qofshin thjesht të dhëna apo në fakt si transmetohen dhe perceptohen të dhënat.
Samiti përfshin panele mbi strategjitë e ardhshme të bankave me pjesëmarrje dhe ekonomisë me pjesëmarrje të Turqisë, produktet e investimeve të bazuara në pjesëmarrje dhe rolin e dixhitalizimit në të ardhmen e financimit me pjesëmarrje.
Samiti u organizua nëpërmjet një bashkëpunimi midis Anadolu-t dhe Shoqatës së Bankave me Pjesëmarrje të Turqisë, me kontribute nga huadhënësit turq me pjesëmarrje Vakif Katilim, Kuveyt Turk, Ziraat Katilim, Emlak Katilim, Albaraka, Turkiye Finans, Dunya Katilim, Hayat Finans, TOM Bank dhe Adil Katilim.
"Narativa është më efektive se të dhënat në epokën dixhitale për shkak të ndikimit të mediave masive, pasi vetëm të dhënat nuk bindin", shpjegoi Karagoz. Sipas tij, sistemi financiar modern kaloi nëpër një proces të thellë pyetjesh që nga kriza globale e vitit 2008, kur kriza e hipotekave fshiu triliona dollarë në vlerë.
Besimi në institucionet financiare globale u dëmtua rëndë, duke hapur drejtësinë e sistemit për debat, tha ai, duke shtuar se kriza ishte një krizë kuptimi dhe besimi përtej vetëm një përçarjeje ekonomike. Pyetje mbi nëse sistemi financiar ndan rreziqet në mënyrë të drejtë, barazinë e bilancit të fitimit dhe humbjes dhe nëse financat mbështesin prodhimin apo krijojnë një cikël të brendshëm mbeten pa përgjigje sot, tha ai.
"Kjo situatë tregoi se çështja është një problem etik, strukturor dhe komunikues përtej një problemi financiar", tha Karagoz. "Është pikërisht në këtë pikë që financa pjesëmarrëse dallohet si një alternativë e fortë, duke ofruar një model të ndërtuar mbi ndarjen e rrezikut, lidhjet direkte me prodhimin, transparencën dhe parimet etike", shtoi ai.
Ai shpjegoi se ekosistemi i financimit me pjesëmarrje në Turqi arriti një strukturë të gjerë dhe holistike që varion nga bankat te sigurimet dhe menaxhimi i portofolit e deri te fintech-et. "Turqia paraqet një vizion shumë të fortë në këtë fushë me Qendrën Financiare të Stambollit, e cila priti eventin e së enjtes në selinë e huadhënësit shtetëror turk Ziraat Bank", tha Karagoz.
- "Media globale përpiqet të margjinalizojë financimin me pjesëmarrje, ta lë mënjanë"
Karagoz paralajmëroi për një problem më të thellë në sistemin financiar global, ku financimi me pjesëmarrje as nuk gjen hapësirë të mjaftueshme dhe as nuk kuptohet, duke mos arritur të marrë vlerën e merituar.
"Media kryesore ndërkombëtare financiare si Reuters, Bloomberg, The Financial Times dhe The Wall Street Journal ose e trajtojnë këtë fushë sipërfaqësisht ose nuk arrijnë ta vlerësojnë atë si një model holistik", theksoi Karagoz.
Edhe kur financimi me pjesëmarrje gjen një vend në narrativën financiare globale, ajo zakonisht përkufizohet si një zonë e ngushtë me ndikim të kufizuar në vend që të jetë në qendër, shtoi ai. "Teoria e kornizave në komunikim shpjegon qartë se çfarë po ndodh në këtë situatë", tha Karagoz.
Duke cituar sociologun Erving Goffman, ai tha se çështja shkon përtej asaj që thuhet dhe përqendrohet në atë që është në qendër kundrejt asaj që mbetet në margjina. "Kur nuk dëshiron të rritësh diçka ose e injoron ose e bllokon në një kornizë të veçantë larg qendrës", deklaroi ai.
"Media globale, me një perspektivë orientaliste, aktualisht po bën pikërisht këtë në fushën e financimit të pjesëmarrjes duke u përpjekur ta tkurrë atë përmes injorancës dhe ta neutralizojë atë duke e lënë mënjanë", thotë Karagoz.
Drejtori i përgjithshëm i AA-së thekson se në momentin që e përqendrojnë atë, media globale e di se do të duhet të konkurrojë me financimin e pjesëmarrjes, kështu që e shohin atë, por kurrë nuk i përqendrojnë sukseset e saj.
- Përpjekjet e Anadolu-t
Megjithatë, të dhënat e financimit të pjesëmarrjes janë shumë të qarta dhe të forta dhe vazhdojnë të forcohen me shpejtësi, nënvizoi ai. Karagoz potencoi se madhësia e aseteve të financimit të pjesëmarrjes arrin në 4 trilionë dollarë, sipas një raporti të vitit 2025 nga Bordi i Shërbimeve Financiare Islamike.
Ai përmendi se ata po flasin për një sistem financiar që rritet dhe thellohet në një shkallë globale pavarësisht përpjekjeve të margjinalizimit dhe lënies mënjanë të medias globale. Dështimi i kësaj fushe për të gjetur vendin e saj të merituar në narrativën globale tregon një realitet të hapur të një narrative dhe boshllëku kuptimor që rrjedh nga sistemi global dhe jo nga një mangësi, deklaroi Karagoz.
Pikërisht këtu hyn Anadolu, duke e përqendruar këtë fushë në punën e saj gazetareske ndërkombëtare, tha ai, duke theksuar besimin e tyre se e ardhmja e financimit me pjesëmarrje do të zhvillohet me besim dhe komunikim të saktë. Agjencia përpiqet të ndërtojë një arkitekturë besimi në komunikimin rreth financimit me pjesëmarrje, tha ai.
"Kjo arkitekturë kërkon prodhimin e të dhënave të sakta, krijimin e kornizës së duhur dhe bërjen e kësaj kornize të kuptueshme në shkallë globale. Më e rëndësishmja, kjo arkitekturë kërkon ndërtimin e një diskursi që prodhon besim dhe krijimin e një narrative", shpjegon Karagoz.
Kohët e fundit, Anadolu e ka rritur ndjeshëm punën e saj në këtë fushë, duke e shndërruar financimin me pjesëmarrje në një nga fushat e saj kryesore të mbulimit, nënvizoi ai. Karagoz vuri në dukje se agjencia ka bërë intervista ekskluzive dhe ka prodhuar përmbajtje me drejtues të institucioneve kryesore në sektor.
Agjencia ka postuar qindra lajme dhe analiza që pasqyrojnë zhvillimet aktuale, tha ai. Duke mirëpritur vendimmarrësit e sektorit në platformën e saj të Finance Desk, Anadolu ofroi mundësinë për të dëgjuar të tashmen dhe të ardhmen e financimit me pjesëmarrje direkt nga aktorët e saj, tha ai.
Karagoz theksoi se agjencia jo vetëm që prodhon këtë mbulim, por gjithashtu ofron akses global duke e botuar atë në 13 gjuhë të ndryshme. Pra, qëllimi i tyre nuk kufizohet vetëm në prodhimin e përmbajtjes, por në përpjekjen për të ndërtuar një diskurs ndërkombëtar në fushën e financimit me pjesëmarrje, u shpreh ai.
"Agjencia po punon për t'i dhënë kuptim, për t'i thelluar dhe për t'i bërë zhvillimet në këtë fushë të dukshme në shkallë globale", tha ai.