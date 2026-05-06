Çmimi i arit rritet mbi 3 për qind me shpresën për të lehtësuar tensionet në Ngushticën e Hormuzit

Mücahithan Avcıoğlu
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Çmimet e arit u rritën me më shumë se 3 për qind të mërkurën, duke arritur në 4.700 dollarë për ons, ndërsa sinjalet e ripërtërira diplomatike nga Teherani dhe Washingtoni rritën shpresat se tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit mund të lehtësohen pas javësh konflikti dhe përshkallëzimi ushtarak.
Ndjesia e investitorëve u përmirësua pas raportimeve se Shtëpia e Bardhë beson se po i afrohet një marrëveshjeje me Iranin mbi një memorandum mirëkuptimi njëfaqësh që synon t'i japë fund luftës dhe të krijojë një kornizë për bisedime më të gjera mbi programin bërthamor.
Washingtoni pret një përgjigje nga Teherani për disa çështje kyçe brenda 48 orëve të ardhshme, raportoi Axios, duke cituar dy zyrtarë amerikanë dhe dy burime të tjera të njohura me çështjen.
Zhvillimet diplomatike pasuan njoftimin e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, të martën se ushtria amerikane do të ndalonte përkohësisht "Projektin Liri", operacionin e Washingtonit për të siguruar transportin tregtar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Trump tha se vendimi u mor me kërkesë të Pakistanit dhe disa vendeve të tjera.
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif përshëndeti të mërkurën vendimin e Trumpit për të ndaluar operacionin, duke shprehur shpresën se momenti aktual do të çojë në një marrëveshje të qëndrueshme që siguron paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon dhe më gjerë.
"Pakistani mbetet i përkushtuar fuqimisht për të mbështetur të gjitha përpjekjet që promovojnë përmbajtje dhe një zgjidhje paqësore të konflikteve përmes dialogut dhe diplomacisë", shkroi Sharif në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më kritike të bllokimit të energjisë në botë, dhe javë të tëra përshkallëzimi ushtarak rreth rrugës ujore i kanë mbajtur investitorët të përqendruar në rreziqet për transportin global, rrjedhat e naftës dhe tregjet më të gjera financiare.
Ari, i parë tradicionalisht si një aset i sigurt gjatë periudhave të pasigurisë gjeopolitike, ka mbetur shumë i ndjeshëm ndaj zhvillimeve në rajon, ndërsa tregjet vlerësojnë nëse shtytja e fundit diplomatike mund të zvogëlojë rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm.