Çmimet e naftës rriten me 6 për qind, Trump thotë se armëpushimi me Iranin ka mbaruar

Mücahithan Avcıoğlu
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Çmimet e naftës u rritën me gati 6 për qind të mërkurën pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se armëpushimi i SHBA-së me Iranin kishte "mbaruar", duke rritur frikën për ripërtëritjen e konfliktit dhe ndërprerjet e reja të furnizimit në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Standardi ndërkombëtar i naftës së papërpunuar Brent u rrit 5,95 për qind në 78,50 dollarë për fuçi, ndërsa standardi i SHBA West Texas Intermediate (WTI) u rrit 5,95 për qind në 74,60 dollarë.
“Për mua, mendoj se ka mbaruar”, tha Trump në Ankara, i ulur përkrah Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte në samitin vjetor të aleancës. “Për sa më përket mua, është thjesht një humbje kohe", tha ai.
Vërejtjet e tij erdhën pasi SHBA-ja nisi një valë të re sulmesh kundër Iranit dhe revokoi një heqje dorë që kishte lejuar shitjen e naftës iraniane në tregjet globale.
Lëvizjet pasuan sulmet e fundit ndaj anijeve komerciale që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit, një pikë kritike mbytjeje energjetike, duke nxitur shqetësimet se armiqësitë e përtërira mund të kërcënojnë rrjedhat e naftës së papërpunuar dhe karburantit nga Gjiri.
Trump tha se nuk dëshiron të vazhdojë të merret me Teheranin, duke përdorur gjuhë të ashpër kundër liderëve iranianë.
"Unë nuk dua të merrem me ta, por ata janë llum," tha ai, duke shtuar se Irani "mund të flasë", por po "ka humbur kohën e tij" kur u pyet nëse negociatat do të rifillojnë.
Mirëkuptimi tentativë SHBA-Iran i arritur në qershor përfshinte fundin e sulmeve ndaj anijeve tregtare dhe një heqje dorë që lejonte shitjen e naftës iraniane, ndërkohë që hapi një periudhë negocimi 60-ditore për një marrëveshje më të gjerë paqeje.